朱立倫、趙少康、蔣萬安文山區同台 籲支持者一定要出門投票

國民黨舉行反惡罷、戰獨裁政策說明會，今晚文山區景美集應廟禮堂登場。（記者甘孟霖攝）

2025/05/13 20:28

〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨反制罷免，在各地舉行「反惡罷、戰獨裁」政策說明會，今（13日）晚間於文山區景美集應廟禮堂登場，國民黨主席朱立倫、中廣前董事長趙少康、台北市長蔣萬安及北市議長戴錫欽等人都出面助講，喊話支持者出面投不同意票，保住國民黨立委。

朱立倫表示，全世界沒有民主國家像台灣這樣搞大罷免，民進黨歷任總統，只有賴清德要當獨裁者，現在全世界都關心關稅議題，民進黨還在搞大罷免。

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他提及，今下午立院通過核電延役，民進黨全部反對，背離民意，要用肺發電，買比較貴的電，這就是惡霸、獨裁，國民黨作為負責任的在野黨，除了上週推「還假於民」，明起要繼續推「還錢於民」，希望大家投票日一定要出門投下「不同意」，每一席立委都要保住。

文山區立委賴士葆說，民主要靠制衡，懇託支持者一定要出門投不同意，阻止賴清德的獨裁，他也細數，自己當立委期間召開上百場協調會，為捷運南環段爭取250億元預算，未來文山區就能有便捷的捷運網絡。

趙少康說，選舉才過一年，但因為民進黨發動大罷免，導致又需要動員大家來聽說明會，這樣浪費民脂民膏的行為非常可惡，不順民進黨的意就要提釋憲、覆議，這是台灣的不幸，執政黨不該發動仇恨動員罷免，呼籲支持者一定要出門，黨籍幹部也要拉著身邊的人一起出門，守住立委。

蔣萬安說，賴士葆長期在文山關心在地，包含社福大樓、校舍改建等，另外還有捷運南環段，從他上任來就與賴士葆保持聯繫，賴也拜託要全力加速，終於在今年3月南環段最後一哩路動工；他呼籲，支持者要把這次罷免當成選戰，不能掉以輕心，不要因為民調好就不出門投票。

兼任國民黨北市黨部代理主委的戴錫欽說，台北市政推動也仰賴藍委在中央協力，希望民眾一定要出門投票，這也是蔣市府未來能夠持續有建設的重要因素，希望支持者在投票日公布後，一定要排除萬難出門投票。

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