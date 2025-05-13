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    日本京都市議員寺田一博 獲頒台南榮譽市民

    台南市長黃偉哲（左）頒贈台南市「榮譽市民」證書給日本京都市資深議員寺田一博（右），表彰他推動台日交流的功勞。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲（左）頒贈台南市「榮譽市民」證書給日本京都市資深議員寺田一博（右），表彰他推動台日交流的功勞。（台南市府提供）

    2025/05/13 20:13

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕日本京都市6連霸資深議員寺田一博，長期來協助台南推動城市外交有卓越貢獻，台南市長黃偉哲特別趁寺田一博訪台期間，今（13）日在市政會議頒贈台南市「榮譽市民」證書，表彰其深化台南與京都的交流合作。

    黃偉哲表示，寺田一博議員是6連霸的資深議員，之前更曾擔任京都市議長，透過他的積極協助，台南這個台灣最古老的城市，與世界知名的千年古都京都市，建立了許多深刻且友好的交流。這是對台南很重要的貢獻，寺田議員獲頒台南市的榮譽市民證書，實至名歸。

    黃偉哲表示，在寺田議員的支持協助下，台南在2012年順利加入京都市發起的「世界歷史都市聯盟」，不僅如此，台南市的市府及議會，更和京都市的市府及議會在2021、2018年分別完成締盟，府會雙締盟不僅非常難得，更是台南跟京都兩個歷史古城情誼的最佳見證。

    黃偉哲強調，繼續深化交流合作，無論在古蹟維護、文化、教育、體育、物產等方面，開展多元交流，累積更堅定與深厚的友誼。他也贈送日前熱騰騰推出的「八田穗越」八田米，向寺田一博議員及與會的日本貴賓推薦台南的優質米。

    寺田一博表達感謝，他並表示，台南與京都兩市有很多交流，他過去擔任議長時就促成緊密交流，也透過網路來締結城市，但真正的交流必須擴展到市民間的交流，因此趁這次京都工藝品來台南展覽，同行的還有京都幼教界人士，將與台南幼教界交流，同時期盼未來台南與京都學童也有更多互訪機會。

    台南市長黃偉哲（前左3）率市府團隊接待日本京都市議員寺田一博訪團。 （台南市府提供）

    台南市長黃偉哲（前左3）率市府團隊接待日本京都市議員寺田一博訪團。 （台南市府提供）

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