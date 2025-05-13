妨害司法公正罪朝野交鋒 綠控在野拿掉「施壓」規避犯行

立法院院會今日預計三讀通過「刑法部分條文修正案」，增訂「妨害司法公正罪章」及棄保潛逃罪。（記者謝君臨翻攝）

2025/05/13 20:14

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會今日預計三讀通過「刑法部分條文修正案」，增訂「妨害司法公正罪章」及棄保潛逃罪。朝野立委稍早於該案廣泛討論時激烈交鋒，藍白強調修法是為了防止權貴、高官關說、逃亡，例如：朱國榮案、鍾文智案等。綠營則批評藍白版本的條文將「施壓」兩字拿掉，是為了規避聚眾施壓法院、地檢署的行為，這才是妨害司法公正罪。全案將於晚間表決後三讀。

針對刑法修法，國民黨團、民眾黨團今於院會持續提出「再修正動議」，民進黨團也拿出版本，雙方在該案廣泛討論時輪番上陣，言辭激烈交鋒。

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國民黨立委吳宗憲表示，國民黨持續推動妨害司法公正罪、棄保遣逃罪的立法，過去逃亡、關說在司法上毫無成本、屢見不鮮，政商勾結甚深，背後看到權貴涉及其中，例如：朱國榮、鍾文智等案，享受犯罪所得，被害人卻承受痛苦。修法是保障需保障的人，對付權貴，讓他們不要走後門。

民進黨立委莊瑞雄說，針對國眾兩黨提出棄保潛討罪的條文，他必須特別示警，脫逃罪本來是1年以下有期徒刑，藍白提高到3年，但把人放掉不是更嚴重，也是3年，這是什麼邏輯在立法？他也說，對付權貴恐傷及無辜老百姓，鄉下民眾打架和解，開庭未到，最後本罪沒事，卻變棄保潛逃，通嗎？

「2831天！」民眾黨立委黃國昌指出，2017年司改國是會議最後做成決議，向所有台灣人承諾要制定棄保遣逃罪、妨害司法公正罪，然而，過去這些日子，看到做出承諾的民進黨政府不斷拖延，用各式各項的理由說還在研議，而今終於走到今天。民進黨最終也提出版本，代表人民憤怒是有力量的。

民進黨立委王義川則批評，藍白於院會多次拿出版本，甚至抄民進黨版本，卻把一個重點改掉，把民進黨團版本中對於妨害司法公正罪的「施壓」拿掉。黃國昌為民眾黨前主席柯文哲是否被押號召「小草」包圍北院、每次都在委員會質詢個案罵法務部長，這不是施壓是什麼？這才是妨害司法公正。

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