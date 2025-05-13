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    蔡學良追思會 蔡母台東地檢署外憶亡兒

    蔡母與支持者在台東地檢外舉行追思會。（記者劉人瑋攝）

    蔡母與支持者在台東地檢外舉行追思會。（記者劉人瑋攝）

    2025/05/13 20:40

    〔記者劉人瑋／台東報導〕從今年三月就「鎮守」在台東地檢署外的空軍中士蔡學良母親尤瑞敏，十三日也是其子冥誕，下午三時許，蔡母與一眾支持者在地檢外，為兒子舉行追思，約十位支持者、近二十位警方、法警到場。

    支持者們手舉白菊，對著椅上的蔡學良遺像祝禱並祈求真相大白、「沒有真相的國家不是民主國家、不值得信任」。蔡母說，當年兒子最後一通電話說道，「明天放假、後天母親節，再過兩天是我的生日。找一家外婆喜歡的餐廳，自己請吃飯。」，想不到兒子卻不明不白的死亡，自己多年陳情、與許多機關磨擦衝突，本意只是為還兒子公道，自己將在台東地檢外等到檢方給出答案。

    二00八年五月九日，空軍中士蔡學良在台東的靶場訓練時中槍身亡，家屬不滿軍方以自殺結案，經多年陳情始獲前總統蔡英文允諾重啟調查，透過更專業刑事鑑定，一步步推翻以往證據，只是後來案經台東地檢偵辦，未能發現兇嫌即結案，蔡母繼續陳情、追真相，批檢方「擺爛」為檢方反駁。

    今年四月，總統賴清德與蔡母見面時，以醫生身分表示「懷疑不是長槍」。更早之前，監察院前也要求台東地檢「深入調查」，並在今年八月十五日前給出結果，因此蔡母也打算在地檢外坐守至結果出爐。

    蔡母與支持者在台東地檢外舉行追思會。（記者劉人瑋攝）

    蔡母與支持者在台東地檢外舉行追思會。（記者劉人瑋攝）

    蔡母與支持者在台東地檢外舉行追思會。（記者劉人瑋攝）

    蔡母與支持者在台東地檢外舉行追思會。（記者劉人瑋攝）

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