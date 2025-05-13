議員不挺？彰化罷免謝衣鳯不送件 領銜人陳世雄「公道自在人心」

彰化罷免謝衣鳯宣布不送件，領銜人陳世雄表示「公道自在人心」。（記者劉曉欣攝）

2025/05/13 19:10

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化罷免公民團體今天（13日）宣布，罷免國民黨立委謝衣鳯不送件，罷團領銜人陳世雄強調，這次罷免連署未達標，他不對任何議員做批評，但數據拿出就一目了然，他相信公道自在人心。

陳世雄說，這次公民團體發動罷免，以北部縣市的數據來看，大部分志工所繳的連署書大約佔了全部的一半，其餘就靠民意代表的組織戰。但是，彰化縣這次有1萬9131份連署書，二階連署法定門檻26719份，光是罷團就繳了14000份，也就是說，志工所繳的連署書佔了彰化縣的73％，而4位選區縣議員連署份數為2670份，約佔彰化整體的話14％。

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陳世雄強調，如果以北部縣市通過二階罷免的門檻標準來看，彰化縣罷團已經盡了最大的努力，如果民意代表的組織戰也能跟罷團一樣多，老早就過關了，也不會還缺了7588份，只能懷疑說是組織戰「失靈」。

陳世雄指出，他認為未來這次罷免連署的結果，應該可以作為未來選舉提名的參考。因為，任何人要獲得提名，就應該要展現政治實力，也要展現對黨的忠誠。至於，連署未達標，是否與選區議員有關，他不做批評，但所繳的連署書份數的數據拿出來，就會一目了然。

民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞表示，感謝公民團體與志工的努力與付出，這次連署的結果，也代表公民力量的覺醒，不能小覷這股趨勢，黨部與罷團都是戰友，對於罷團建議也會虛心受教，對於民意代表的作法，站在黨的立場就是只能道德勸說而已，但未來勢必要面對公民力量的崛起。

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