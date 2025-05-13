要鄭正鈐講清楚與新住民暴力討債關係 林志潔：不會就此打住

要國民黨立委鄭正鈐講清楚與新住民何氏卿涉暴力討債的關係，新竹市雙罷免總部發言人林志潔：對此事，絕不會放下。（記者洪美秀翻攝）

2025/05/13 20:32

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐）二階連署4日送件後，共10萬4515份的連署書已進入40天的查對期，新竹市雙罷總部發言人、陽明交大法律學者林志潔今天再次向鄭正鈐喊話，要鄭正鈐說清楚與被收押禁見的何氏卿關係，為何會由何氏卿動員外籍移工上凱道，且與何氏卿涉暴力放貸等犯罪事件的關聯為何？只要鄭正鈐不說清楚，她絕不會就此打住。

林志潔說，藍白426凱道集會，鄭正鈐聲稱動員的是「有身分證的新住民配偶與第二代」。結果很快就被打臉，因站出來為他說話的「紅娥養生館老闆何氏卿」親口說她動員的越南籍親友，其實只有居留證，沒有身分證。

請繼續往下閱讀...

林志潔說，這不只是一次謊言，而是一連串不誠實的遮掩與矛盾，鄭正鈐第一次說不認識這些人；第二次說他們都是新住民；第三次何氏卿出面，卻揭穿所有說法。更讓人震驚的是，何氏卿經營的養生館涉入地下高利貸、暴力討債、違法洩漏個資與傷害等重罪。且與麻姓男友人被檢調聲押獲准。甚至還有100多位被害者。

林志潔說，據公開資料，鄭正鈐已債台高築，財產申報負債高達5700多萬元，還被法院認證與詐騙集團主嫌之間有高達1500萬的金錢往來。這樣的金流結構，這樣的債務壓力，是否與紅娥養生館背後的地下高利貸、非法資金流動，有更深層的關聯？鄭正鈐和這些人是從未謀面，還是深交互動？

林志潔說，這樣一個涉及非法金流、個資洩漏與剝削新住民的組織，為什麼能參與政治動員？誰允許這種權錢結構，在台灣的民主制度裡橫行無阻？她呼籲鄭正鈐向人民清楚說明，且與紅娥養生館及何氏卿到底什麼關係？對此事，她不會放下，也籲鄭正鈐出面說清楚。

新竹市雙罷免總部發言人林志潔要國民黨立委鄭正鈐講清楚與新住民何氏卿涉暴力討債的關係，並表示對此事，絕不會放下。（記者洪美秀翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法