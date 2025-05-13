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    政府近期將推「婚育宅」 卓榮泰：生1胎加碼租金補貼50％

    行政院長卓榮泰表示，內政部近日將推動 「婚育宅」概念，單身民眾住在青年住宅或社會住宅，一旦要結婚、生子，租金補貼將再加碼，生1胎就加50%，再生1胎再加50%。 （《法律白話文》節目提供）

    行政院長卓榮泰表示，內政部近日將推動 「婚育宅」概念，單身民眾住在青年住宅或社會住宅，一旦要結婚、生子，租金補貼將再加碼，生1胎就加50%，再生1胎再加50%。 （《法律白話文》節目提供）

    2025/05/13 18:40

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣年輕人關注高房價問題，行政院長卓榮泰在podcast《法律白話文》專訪表示，「有房子住」應比「買得到房子」優先，內政部近日將推動 「婚育宅」概念，單身民眾住在青年住宅或社會住宅，一旦要結婚、生子，租金補貼將再加碼，生1胎就加50%，再生1胎再加50%。

    卓榮泰指出，為避免影響銀行及貸款發生狀況，台灣房價不可能一夕之間降下來，政府是透過青年住宅、社會住宅等，提供對青年朋友的照顧。希望在都市更新、危老重建、區段徵收等多增加一些容積獎勵，讓民間業者蓋好房子後，能夠提撥3%至5%做為青年住宅、社會住宅。

    卓榮泰強調，大家要有一個觀念，其實「有房子住」應該要比「買得到房子」為優先，內政部最近將推出「婚育宅」，單身民眾若住在青年住宅或社會住宅，一旦要結婚、生小孩，租金補貼可再加碼，生1胎就加50%，再生1胎再加50%。

    卓榮泰表示，政府希望租金透明化，現在房價都有實價登錄，但租金要每戶登錄比較難，因此推動「區域性」的租金統計資訊，讓年輕人在租屋時，能夠清楚這個區域租屋行情大概是多少錢。

    卓榮泰強調，房東不能藉由水電費任意加租，政府已經提供定型化契約，加入包租代管的，一定要使用定型化契約，讓每個人看到的都是公版契約。

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