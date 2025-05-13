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    感謝勇敢19131鄉親！彰化謝衣鳯罷團不送件：已喚醒保台意識

    彰化罷團拿著連署書到彰化縣選委會，宣布不送件。（記者劉曉欣攝）

    彰化罷團拿著連署書到彰化縣選委會，宣布不送件。（記者劉曉欣攝）

    2025/05/13 18:47

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化第罷免國民黨立委謝衣鳯二階連署陷入瓶頸，距離法定安全門檻2萬7000份還有一段距離，今天（13日）是最後受件日，罷免公民團體在彰化縣選委會舉行記者會表示，目前僅有1萬9131份連署書，確定無法達標，因此不送件，只能說相當遺憾。

    罷團領銜人陳世雄表示，感謝19131位勇敢的鄉親站出來連署，不怕被查水表，雖然距離二階連署法定門檻26719份，還缺了7588份，雖然連署結果是失敗，但這次行動是成功的，喚醒了民眾對抗中共侵略的保台意識。也看到罷免團體主動走入溪州夜市，走到溪州謝家附近，也沒有被民眾抗議，這已代表溪州的民心已出現了變化。

    陳世雄強調，這次大罷免行動，失敗的原因很多，其中，國民黨數十年來盤據基層，以黑金與家族政治壟斷資源，禁錮民眾思維，至今沒有改變。所以，這場大罷免，不只是政治事件，而是對中共滲透與國民黨代理人系統的正面回擊，親中政客的存在，是對台灣最大的不義，誤必讓所有參與賣台法案的國民黨立委無法連，才不枉志工們的犧牲。

    陳世雄指出，因為二階罷免未能過關，送件也沒有意義，也擔心送件之後的個資外洩疑慮，因此，決定將以最快的方式，來銷毀所有的連署書。

    彰化市長林世賢指出，這次罷免連署雖然沒有成功，但這也告訴所有的從政的人，人民隨時都睜大眼睛看著政治人物的作為，如果有舔共作為，隨時都可以發動罷免。

    彰化罷團宣布感謝勇敢19131位鄉親，因罷免謝衣鳯未達二階門檻，宣布不送件。（記者劉曉欣攝）

    彰化罷團宣布感謝勇敢19131位鄉親，因罷免謝衣鳯未達二階門檻，宣布不送件。（記者劉曉欣攝）

    彰化罷團宣布，在二階連署未達標情況下，決定不送件，直接銷毀，避免資料外洩。（記者劉曉欣攝）

    彰化罷團宣布，在二階連署未達標情況下，決定不送件，直接銷毀，避免資料外洩。（記者劉曉欣攝）

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