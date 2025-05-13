藍民調稱馬英九是最棒總統 黃國昌9年多前痛罵馬政府貼文被翻出！

民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌。（資料照）

2025/05/13 21:41

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委羅智強發起的「新國會智庫」今天（13日）開記者會公布民調指稱，前總統馬英九被民眾認為是歷任做最好的總統，引發熱議。此時又有網友翻出民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌跨時空打臉的貼文，約莫10年前黃國昌還在臉書PO文痛罵馬政府「無能又濫權」，以及當時也是國民黨主席的朱立倫，吸引不少人朝聖。

藍委羅智強、吳宗憲、牛煦庭等人今天上午召開記者會，公布「新國會智庫」最新民調說，包含「執政期間最節制總統權力」、「最尊重在野黨」、「政府最清廉」、「兩岸關係最和平」與「司法最公正」等民調題目，都是由前總統馬英九拿下第一。

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稱馬英九為歷任最好總統的這份民調，是由新國會智庫委託聯合行銷研究股份有限公司，於5月5日至8日期間執行調查。針對全國22縣市年滿20歲之民眾，以電腦輔助電話訪問系統進行電話調查，共計完成訪問1070位有效樣本，在95％的信心水準下，抽樣誤差在±3.0個百分點以內。

而今有人翻出黃國昌2015年的貼文，當時的他痛罵，「朱立倫整天都在喊『不要傷害台灣民主』。覺得十分納悶：過去這幾年，不斷傷害台灣民主的，不就是馬英九？不就是張慶忠？不就是盲目幫馬政府既無能又濫權的虐政護航的國民黨政客嗎？到現在還不敢講真話，還不願真誠面對過去的錯誤，我實在不瞭解，身為國民黨主席的朱立倫，在談的民主到底是什麼？是張慶忠的三十秒？是九月政爭？還是2012年總統大選的宇昌案？」

再看看如今不斷與國民黨靠攏的黃國昌，不少網友再一次感慨，「消滅國民黨的決心在哪兒？」、「你搞得我好亂啊」、「再來朝聖一次」、「我唯一欣賞國蔥的地方就是你不刪文」、「可笑可悲的投機仔」、「才不過10年而已，就擁抱朱主席了」、「黃國昌就是一個昨是今非的無恥政客」、「我們懷念他！」

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