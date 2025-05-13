「高雄雙罷劫」群組開撕！徐尚賢父轟「乞丐在趕廟公」朱磊這樣回嗆

徐尚賢（右）的父親徐國祥與領銜人朱磊（左）在雙罷劫的「民間鬥士媒體聯絡站」群組互嗆。（資料照）

2025/05/13 19:36

首次上稿 18:52

更新時間 19:36

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「高雄雙罷劫」團隊內鬨今天（13日）浮出檯面，傍晚衝突進一步擴大，負責人徐尚賢的父親在媒體群組嗆領銜人朱磊沒出一毛錢，「乞丐在趕廟公」，還在地檢署咬他。

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發動罷免民進黨立委許智傑、黃捷的「高雄雙罷劫」團隊負責人徐尚賢被羈押後，爆發嚴重內鬨，徐尚賢的父親今早突然宣布解散總部；但2名領銜人朱磊、黃晃枝無法接受，他們說，繼續收罷免連署，預計月底送件。

有罷團成員今天下午在雙罷劫的「民間鬥士媒體聯絡站」群組說，「現階段最重要的罷免惡捷成功，否則徐尚賢被迫害白關了」，朱磊隨後回了一句，「沒想到他爸爸會這麼做」。

徐尚賢父親徐國祥傍晚近5點在群組發表長文，一開始就指控朱磊，「你別在搞內鬨後，又對外搞鬥爭了？」他沒有阻止朱磊推動罷免案收件，還無償繼續提供民團總部辦公室及各項器材，「請問從1月22日起到現在，你有拿出一毛錢來嗎？志工時薪工作費你有出嗎？每日兩餐便當費你有出嗎？每月房租你有出嗎？」

不過，晚間7點多，徐父突然拋下一句，「這樣吵真的不好！我道歉收回」。

徐父進一步寫道，你夫妻兩人在總部吃的便當錢是你出的嗎？4月26日台北愛心人士提供貨車之前，都由他提供箱型車支援，你有感謝嗎？你現在開的車，還是台北愛心人士人支援的，你現在車上廣播音響及隨車擺攤音響，是他買來裝上車，這些等等，你有出一毛錢嗎？「還一天到晚製造謠言鬥爭徐爸！」

徐父怒批，到今天記者會，他還給朱磊留個面子，強調志工都很堅強，沒有批判朱，還鼓勵大家繼續推罷案往前走，「你認為你很偉大是嗎？阿賢被關後，你除了在罷團內部搞鬥爭外，還在媒體群、志工群亂放話，搞臭徐爸，一直在製造分裂，還要甩鍋徐爸，你的意圖為何？」

徐父說，他已看穿朱磊的惡劣企圖，今日才會召開記者會與他切割，宣布解除朱磊的總幹事職，就是因為朱太無品了！「你連背後大力支持阿賢的金主徐爸，你都敢鬥爭！」

徐父並亮出一張地檢署證人傳票，砲轟朱磊「為何我只在開車幫大家忙，你還要在地檢署咬我？讓我去出庭，你不是太卑鄙了嗎？」、「你真的是鬥爭高手？你繼續造謠吧！你繼續造謠，我就破罐破摔，每次重播一遍給大家看！｣，並指責朱磊「你是乞丐在趕廟公啊！」

罷團成員則充當和事佬說「不要這樣被分化，國民黨就是敗在這裡，檯面上的都是很勇敢的，不像高雄左楠搞的很可笑，大家壓力都大，不要再對外放話讓有心人士利用！」

對此，朱磊隨後回應，「我與徐尚賢之間就罷免開支費用如何約定，如果徐爸以不知道來質問，說明徐爸要麼根本就沒有參與罷免，要麼就是明知故問，另有用意」，他提醒徐爸，檢調找他的主因就是他出資搞罷免，徐爸如果覺得他根本沒有出錢，可以跟檢調做出「澄清」。

朱磊反駁說，有關現在總部地址，他們剛剛已與房東做了溝通說明，支付相關租賃費用，房客現為他本人朱磊，也得知現在總部辦公所用房子與徐爸無任何關聯，請勿再隨意對外稱「這是徐國祥房子」，也請勿攜帶無關人士隨意進入罷團工作場所。

不過，晚間7點多，徐父突然拋下一句，「這樣吵真的不好！我道歉收回」。

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