核管法三讀 楊瓊瓔籲修環境基本法

國民黨立委楊瓊瓔。（楊瓊瓔辦公室提供）

2025/05/13 17:50

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院今天三讀通過修正「核子反應器設施管制法」，延長核電廠服役年限並放寬重啟條件。國民黨立委楊瓊瓔表示，民進黨執政倉促廢便宜乾淨核電，但再生能源發展跟不上電力需求，台電虧成財務黑洞，把人民當提款機，「非核家園」不能一再當政策失敗的遮羞布，要請政府面對民意，重新檢討能源政策，也應再修「環境基本法23條」，移除「非核家園」。

楊瓊瓔指出，過去即便「以核養綠」公投通過，政府卻以舊有「核管法」中已錯過申請延役時機為由，無視民意希望恢復核能，而民進黨又在「非核家園」神主牌下，違逆世界恢復核電用以發展AI及淨零碳排的潮流，倉促廢核。

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楊瓊瓔說，但民進黨執政下，再生能源風、光電等目標跳票再跳票，造成台電要花大錢買綠電，且火力發電長期高達八成佔比，高度仰賴煤跟天然氣進口，一旦國際能源上漲就要賠大錢買單，台電現以四千多億虧成財務黑洞，民進黨不漲電價的承諾跳票，4年來五度調漲電價，且在政府已用公帑撥補3千億元的現在，還在不斷向人民要求一次就要一、兩千億的撥補，看不到盡頭。

楊瓊瓔強調，把發電平均每度只要1.42元、成本最低的核電廢掉不用，而煤、氣發電成本在2.5到3元左右，向開發商購買的風、光電則最貴，每度都達5到6.5元左右，有學者推估，去年購入火力發電及風光電力的額外支出加總超過6百億元。再看到今年台電一月的財報，有121億虧損，光電虧損5.8億，風力58億，外購燃氣17億，唯一沒虧損的就是核電，也就是說，廢核後未來只會繼續虧下去，原因一目瞭然。

楊瓊瓔表示，核電可作為基載電力，但再生能源不行，且核電穩定又不排碳，現在考量到淨零碳排、碳稅挑戰等，未來又需要大量電力提供AI人工智慧算力，美歐日韓及科技業巨頭都早已回頭使用核電，台灣卻背道而馳，毫無核能計畫跟配套。

楊瓊瓔表示，每當質詢官員時，民代質疑為何廢核及檢討能源政策「又貴又缺又錯」，政府一律以「法律不允許」當作藉口，像是舊的「核管法」以及「環境基本法23條（政府應訂定計畫，逐步達成非核家園目標）」等來推託，完全不思修法或檢討，宛如一切的能源政策問題，就是一句「非核家園」，即可終止討論。

楊瓊瓔並指出，台灣永續能源研究基金會2024年民調，超過六成民眾支持以「核電」作為2050淨零因應策略。且根據數據，美國已有96座反應爐通過延長使用執照審查，並有66座進入延長運轉，可在執照到期後再繼續使用20年、有的甚至還申請延更長，日本也有核電廠延役的規劃。

楊瓊瓔表示，根據報導，清華大學核子工程與科學研究所特聘教授李敏也說過，台灣反應爐的設計跟美國的反應爐一樣，既然美國大多數的反應爐可以延役，台灣也能夠延役，只要確實進行安全檢測、完善的維護，就可以確保核電廠的安全性；相較之下，燃煤電廠每天都在製造碳排、釋放空汙，對民眾所帶來的健康安全風險絕對不亞於核電廠。

楊瓊瓔強調，「非核家園」不是政府能源政策失敗的遮羞布，且也逆反世界使用核電的潮流，當在野黨負責任推動修法找解方，政府更不應逃避治理責任，應提出核電評估及能源政策具體改革，別再一邊話術沒作為，一邊又漲價要撥補。

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