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    首頁　>　政治

    藍白強行三讀核管法修正 核3廠最多能再延長20年

    建於1978年的台電核三廠原訂5月17日正式除役，但在藍白強行三讀核管法後，將核電廠運轉執照有效期間延長20年。（記者蔡宗憲攝）

    建於1978年的台電核三廠原訂5月17日正式除役，但在藍白強行三讀核管法後，將核電廠運轉執照有效期間延長20年。（記者蔡宗憲攝）

    2025/05/13 17:47

    〔記者林哲遠／台北報導〕核三廠2號機將於17日停機除役，藍白立院黨團今日在立法院會以60比51的人數優勢，強行三讀藍白所提的「核子反應器設施管制法第6條修正案」再修正動議條文，將現行核電廠運轉執照有效期間最長40年，延長為60年。

    現行條文規定，核子反應器設施興建完成後，非經主管機關審核其終期安全分析報告、興建期間之檢查改善結果及系統功能試驗合格，不得裝填核子燃料。裝填核子燃料後，非經主管機關審核其功率試驗合格，並發給運轉執照，不得正式運轉。

    三讀條文明定，前項運轉執照之有效期間最長為40年，期滿須繼續運轉者，經營者得於執照有效期間屆滿前向主管機關申請換發執照。未依規定換發執照者，不得繼續運轉；運轉執照有效期間屆滿後，須再繼續運轉者，經營者得向主管機關申請，經主管機關確認核子反應器設施無安全顧慮並審核同意換發執照後，始得繼續運轉。

    此外，運轉執照之核發及換發，準用前條第一項各款規定；換發之運轉執照，基有效期間自執照生效日起算，最長為20年；其申請應備文件、審核程序及其他應遵行事項之辦法，由主管機關定之。

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