藍白擬強推「核管法」莊瑞雄開轟：欠人譙！屏東人欠你們？

核三廠2號機將於17日停機除役，藍白立院黨團推動「核子反應器設施管制法第6條修正案」擬將現行核電廠運轉執照有效期間最長40年，延長為60年，預計在今日立法院會三讀通過。（資料照）

2025/05/13 17:29

〔記者林哲遠／台北報導〕核三廠2號機將於17日停機除役，藍白立院黨團推動「核子反應器設施管制法第6條修正案」擬將現行核電廠運轉執照有效期間最長40年，延長為60年，預計在今日立法院會三讀通過。在廣泛討論階段，民進黨立委莊瑞雄痛批，藍白立委欠人譙，把恆春人、屏東人當白痴，當我們都喜歡核三廠、核廢料嗎？

國民黨籍教文委員會召委葛如鈞針對「核管法第6條修正案」進行補充說明，他聲稱，核電非完美，但對台灣有其必要，亦是國際趨勢及共識，為了讓政府彈性調節能源的手段，也為讓人民企業有評價穩定的電力，核電扮演重要關鍵角色。

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葛如鈞認為，在非核家園政策影響下，我國僅剩核三廠二號機尚在運轉，其餘都已進入停機除役階段，我國將完全喪失這項平價、穩定低碳的供電方式，而我國由於受到法規限制，不僅仍在運轉中的核電廠需在執照屆滿前5至15年提出換照申請才能延役，甚至完全沒有重啟相關規範。

葛如鈞強調，藍白黨團共同提出「核管法」再修正動議，將原本運轉中機組須於執照屆滿前5至15年提出申請的規定，改為執照屆滿前都得提出申請，讓核三廠2號機擁有繼續運轉的可能；當修法通過後，經營者台電可向核安會申請換發執照，並明定需在主管機關確認無安全顧慮、同意換照情況，才能運轉，以安全第一為考量。

院會進入廣泛討論環節時，民眾黨立委張啓楷首先提及，今天是扭正民進黨政府錯誤的能源政策非常重要的一大步，當全世界先進國家都在重啟核能，只有民進黨政府還在跟世界潮流對撞，況且國內民調都有六成民眾支持重啟核能，只有民進黨還在反對。

民進黨立委莊瑞雄則怒轟，藍白立委的發言就是欠人譙、欠人策（台語），藍白聲稱學者、專家及全民都有共識了，但怎麼會把屏東人講得好像都是白癡，都喜歡核三廠、核廢料，這種話大家聽得下去嗎？過去核一、核二光要設立儲存廠，從時任新北市長朱立倫到現任新北市長侯友宜，哪一個贊成的？

敬告民眾黨立委張啓楷不要那麼傲慢！莊瑞雄抨擊，蘭嶼放了10萬桶核廢料放了43年了，只要蘭嶼任何一桶低階核廢料出現在台北是都是國際大事，「難道對你們來說，你們就高人一等，核廢料本該放蘭嶼。」

莊瑞雄直言，「重啟核電為何要針對核三，屏東人欠你們啊？當屏東人、恆春人都白痴都喜歡核廢料，這種話你講得出來？」

民進黨立委林宜瑾也說，反核運動走了幾十年，核三廠二號機本週六終於要依法除役，但是在台灣正式進入非核家園前4天，擁核集團結合藍白立委，硬是要推翻大家遵循已久，而且每一座核電廠早就開始實踐的除役標準。

林宜瑾續指，昨天國民黨教文委員會召委葛如鈞召開的協商，擺明了就是過水，協商過程中民進黨立委好聲好氣提醒，法案版本很多，協商如果要有意義，就必須整合出一個統一版，不然根本無從討論；但國民黨不理不睬，寧願在今天上午10點46分，才在院會交出未經討論的最高機密版。

「憑什麼，全台灣2300萬人的命運，必須被掌握在傅崐萁和他的小弟黃國昌兩個人身上！」林宜瑾強調，核三廠緊鄰恆春活動斷層、台灣地狹人稠，還有來自中國的武力威脅，核能發展的三大原則：安全無虞、核廢料處理、社會共識，沒有一項達標。

林宜瑾痛批，藍白硬要降低核安標準，不是根本不知道自己在做什麼，就是不安好心，當藍白執迷不悟，剩下的就是6個字，「大罷免！大成功！」

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