小英訪歐竟誤入巨人國！隨行攝影PO照抓包臉上微表情 上萬人笑翻

隨行攝影師曝光蔡英文「誤入巨人國」的畫面，吸引近2萬人朝聖。（圖翻攝自Jessie Chen_Threads）

2025/05/13 18:56

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕正代表台灣展開二度訪歐行程的前總統蔡英文，此趟出訪來到立陶宛、丹麥，並首次訪問英國與政界、學界交流，引發關注。到了國外相當活潑的小英，也被隨行攝影師曝光不少與她與當地官員和民眾互動照片，其中就包括蔡英文「誤入巨人國」的畫面，吸引近2萬名網友按讚朝聖。

蔡英文隨行攝影師於台灣時間今天（13日）凌晨曝光小英結束立陶宛行程時，與當地接待人員互動的照片，畫面中可以看到立陶宛的人員各個人高馬大，身高164公分的小英顯得格外嬌小，仔細看還可以發現小英與接待人員對話時，必須抬頭看對方，還露出睜大眼睛的逗趣微表情。攝影師本人分享這張照片時還笑稱：「這個迷你我很愛！」

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該照片曝光後吸引近2萬名網友按讚，「小英誤入巨人國！」、「立陶宛是巨人國嗎？」、「這是什麼超萌身高差」、「不是吧，也太迷你了，連旁邊的隨扈都比人家矮」、「超像P圖但是比例P壞的畫面」、「小英是去參加格列佛遊記的參訪團嗎？」、「小英是不是用了縮小燈」、「貓英統領的表情好生動」。

蔡英文社群也分享自己與立陶宛接待人員的互動照，可以看到2人身高差了快2個頭。（圖翻攝自蔡英文臉書）

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