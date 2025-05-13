羅智強民調「馬英九是歷任最好總統」笑翻網友 林俊憲揭背後意義

羅智強發起的新國會智庫發布民調指稱，馬英九是歷任最好的總統。畫面左起為台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚、藍委羅智強、吳宗憲及牛煦庭。（記者劉信德攝）

2025/05/13 17:04

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委羅智強發起的「新國會智庫」今天（13日）開記者會公布民調指稱，前總統馬英九被民眾認為是歷任做最好的總統，引發熱議。對此，民進黨立委林俊憲說，該民調根本不是給國民黨外的人看的，而是在為馬英九回鍋黨主席鋪路！

藍委羅智強、吳宗憲、牛煦庭等人今天上午召開記者會，公布「新國會智庫」最新民調說，包含「執政期間最節制總統權力」、「最尊重在野黨」、「政府最清廉」、「兩岸關係最和平」與「司法最公正」等民調題目，都是由前總統馬英九拿下第一。

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消息曝光後讓大批網友笑翻，直呼「今天最好笑的笑話」。林俊憲下午在臉書發文，「早上羅智強公布他做的民調，歷任四位總統中，馬英九在四大指標當中都拿到第一。語畢，哄堂大笑。馬英九卸任還不到10年，說長不長說短不短，現在絕大部分的台灣人都經歷過那段時期，現在就想洗記憶，洗得動嗎？」

他認為，「這份民調不是給普羅大眾看的，這叫『出口轉內銷』。無論外界怎麼看，至少在國民黨自己人眼裡，他們只覺得朱主席『軟弱』、『無能』，甚至認為他就是造成國民黨面對大罷免一敗塗地的主因。講白一點，做這份民調是為了幫馬英九回鍋主席鋪路啦！」

稱馬英九為歷任最好總統的這份民調，是由新國會智庫委託聯合行銷研究股份有限公司，於5月5日至8日期間執行調查。針對全國22縣市年滿20歲之民眾，以電腦輔助電話訪問系統進行電話調查，共計完成訪問1070位有效樣本，在95％的信心水準下，抽樣誤差在±3.0個百分點以內。

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