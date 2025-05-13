林沛祥稱「罷團都是邊緣人」惹眾怒 陳揮文PO文：大罷免大成功！

國民黨基隆市籍立委林沛祥近日於政論節目稱「罷團都是社會邊緣人」，引發輿論譁然。（資料照）

2025/05/13 20:15

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委林沛祥近日脫口稱罷團志工都是「社會邊緣人」，掀輿論批評。最近時常批評國民黨荒腔走板的資深媒體人陳揮文也聽不下去，在社群發文「社會邊緣人錯了嗎？」，還特別標註「大罷免大成宮（功）」，引發討論。

面對大罷免浪潮，國民黨從上到下不僅誣指罷團「拿錢辦事」，還有人放話要調查全國罷團經費來源，讓外界砍傻眼。而自身面臨罷免危機的藍委林沛祥，近日更在政論節目上聲稱「罷免團體是社會邊緣人的集合體」，進一步引爆網友怒火。

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長期以來被視為立場親藍的陳揮文，近期多次開直播批評國民黨沉淪，還呼籲外界別再稱他為「親藍名嘴」。得知林沛祥的發言後，陳揮文也在臉書PO文「社會邊緣人？有人在叫我嗎？我該對號入座嗎？社會邊緣人錯了嗎？」，最後還特別標註「大罷免大成宮（功）」

陳揮文的貼文隨即引發網友熱議，「沒被盜帳號吧？」、「投罷免得很多都不會投綠，他們是想換人，把朱拉下來，第二階才那麼高」、「這證明支持大罷免的不是綠營側翼啊，陳揮文一輩子不會投民進黨吧」、「他之前就直播說支持大罷免，被國民黨氣瘋了」、「國民爛黨的各種倒行逆施終於讓陳揮文都憤怒起來了！」、「真的是活久見，誰想的到陳揮文現在會罵藍罵到翻過去」。

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