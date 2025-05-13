幽靈連署案南檢起訴書揭「組發會組織部主任下指令 」 國民黨：羅織罪名

國民黨中央黨部。（資料照）

2025/05/13 17:01

〔記者施曉光／台北報導〕針對台南地檢署在偽造罷免連署案起訴書中點名國民黨中央黨部組發會組織部主任徐孟正指示台南市黨部副主委莊占魁推動罷免，國民黨今日聲明批評檢調機關配合執政黨清算在野，押人取供，只為羅織罪名，惡意炒作，已經嚴重傷害司法公信力與台灣民主根基，呼籲司法體系秉持「法律之前人人平等、毋枉毋縱」的精神，公平審理本案，勿讓政治力繼續污染司法，傷害民意信任。

國民黨表示，檢調在賴清德總統上任後，「小案大辦」的荒謬行動，不惜大動作搜索在野黨部，目的就是要押人取供、製造寒蟬效應，這種作法早已偏離正常司法程序，形同將國家機器淪為政治清算的打手，令人痛心。

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國民黨指出，根據最新民調結果，近5成民眾認為目前的司法只針對國民黨辦案，缺乏公平性，更有超過半數民眾認同「賴清德總統上任1年便不斷動用司法手段對付黨內外反對者，台灣民主正面臨重大威脅」的說法。

國民黨強調，民主社會容許政黨競爭與多元聲音，絕不容許執政黨以司法打壓異己，有心人士更不必炒作起訴書、超譯故事，只為全面搜索在野黨中央。

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