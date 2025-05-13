高虹安涉貪停職仍用竹市府資源印文宣 網酸公帑養兩個市長？

涉貪停職的新竹市長高虹安仍使用市府資源印文宣遭疑干預市政，更有網友及讀者批市府用公帑養兩個市長？（記者洪美秀攝）

2025/05/13 16:24

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐）二階連署進入查對審查期，而停職中的高虹安除遭爆上週大陣仗在一級主管陪同下進到果菜市場宣傳反罷免，濫用行政資源外，近期有讀者又看到各公所及公家單位又擺著一堆文宣，提到高虹安與邱臣遠的施政2週年內容，讀者質疑為什麼停職的市長，每天以市長身分參加活動，還印文宣放區公所？批高虹安停職卻不斷干預市政，人民的納稅錢及市府公帑竟要養兩個市長？

市府行政處指出，高虹安目前雖停職，身分仍為新竹市長，高虹安以市長名義出席活動與致詞並無不妥。高虹安不論是任何身分，即使是一般民眾，也都有參加各類活動的權利，請外界不用過度解讀。

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而文宣主要是呈現市府2年多來的施政成果，包括提高生育津貼、加碼拖育補助、開辦低收及中低收長輩營養金、加碼提高原住民族語認證獎勵金、開辦關埔及南區通學專車等內容，這樣的2週年摺頁，也提供便民服務電話、數位申辦服務平台QR code等資訊，以利市民眾諮詢。因先前第一批印製的文宣已被索光，近期市府再印製，供給市民索取。

讀者質疑，高虹安已停職，不該出現在市政文宣上，除混淆市民視聽及印象，這跟沒停職有什麼差別？高虹安公然使用市府資源做個人宣傳，難道市府沒有違法嗎？且這些文宣內容很多都非高虹安任內執行的，為何市府要用公家資源不斷印製高的文宣，這沒有違反行政中立嗎？

有讀者也批，多數市民都不想看到貪污市長的文宣，為何現在得花雙倍的費用養兩個市長？更批是停職市長持續干預市政，市府資源可以這樣被濫用嗎？

市議員曾資程也批，市府近期利用市府資源做市政宣傳，但多數都是前朝留下的政績與政策，但不僅頭前溪左岸雜草比人高，就連市區市容也是一團糟，市府印製文宣粉飾空洞的施政內容，倒不如做好市政基礎維護工作，印一堆無用的廢紙，也難以阻止高漲的民怨，籲市民罷免第三階段要投下同意罷免票，讓市政恢復正常運作。

涉貪停職的新竹市長高虹安仍使用市府資源印文宣遭疑干預市政，更有網友及讀者批市府用公帑養兩個市長？（記者洪美秀攝）

涉貪停職的新竹市長高虹安仍使用市府資源印文宣遭疑干預市政，更有網友及讀者批市府用公帑養兩個市長？（記者洪美秀攝）

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