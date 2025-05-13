「高雄雙罷劫」內鬨擴大 徐尚賢父親要解散總部、2領銜人不接受

徐尚賢父親（右）要解散「高雄雙罷劫」總部，兩位領銜人朱磊（後左2）、黃晃枝（前左1）不接受，仍將持續罷免。圖為昔日合照。（圖擷自高雄雙罷劫臉書）

2025/05/13 15:28

〔記者葛祐豪／高雄報導〕發動罷免民進黨立委許智傑、黃捷的「高雄雙罷劫」團隊，在負責人徐尚賢遭羈押後，鬧出嚴重內鬨，徐的父親今天（13日）突然宣布解散總部；但2名領銜人無法接受，表示將續收罷免連署，預計本月底送件。

徐尚賢父親徐國祥今天公開表示，總部近來收到騷擾訊息，自己也接獲不明來電，他憂心罷團成員安危，他身為徐尚賢職務代理人，宣布即日起解散「高雄雙罷劫」總部，也解除總幹事朱磊、負責人徐尚賢等人職務，但罷免行動仍持續，辦公室是他租的，將恢復為高雄民團聯合總部。

請繼續往下閱讀...

徐國祥強調，其實他本來就不贊成大罷免，今天無奈做出這個決定，是為了保全團隊安全，不能被團滅，也要確保徐尚賢未來安全；他也提到妻子因徐尚賢遭羈押，今年度過傷心母親節，講到數度哽咽。

但雙罷劫領銜人朱磊、黃晃枝，也立刻出面澄清。朱磊說，罷免活動核心是領銜人，徐國祥不是團隊的人，徐尚賢已經成年，他也沒看到任何律師授權徐父代理做決定的文件，對徐父突然行動，讓他感到意外震驚，他強調雙罷劫不會停止、退縮，會繼續收第二階段罷免連署。

高齡85歲的黃晃枝更難過的說:「非常心痛」，她無法接受徐爸爸的言論，強調志工拚命連署，但徐爸爸卻要放棄罷免連署，對罷團士氣打擊很大。

「高雄雙罷劫」今天下午進一步於臉書強調，徐國祥並非罷免領銜人，亦非罷免活動發起人、召集人，更非負責人，對罷團活動無權作出或宣布任何決定；對於有人刻意引導徐國祥，擅自以罷團負責人名義簽署涉及罷免活動、內容極其誇張的協議，所有相關協議亦屬無效。

「高雄雙罷劫」團隊認為，從北部罷團領銜人媽媽，到如今南部罷團負責人爸爸，劇本如此巧合，顯見幕後黑手正在窮盡一切手段，企圖分化瓦解罷綠團體。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法