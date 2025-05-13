矢板明夫「基隆絕沛」宣講 國民黨檢舉違反選罷法及移民法

矢板明夫11日到「基隆絕沛」罷免總部宣講。（記者盧賢秀攝）

2025/05/13 15:51

〔記者盧賢秀／基隆報導〕印太戰略智庫執行長矢板明夫11日到基隆為「基隆絕沛」站台宣講，國民黨基隆市黨部發言人黃申棟指其行為已違反公職人員選舉罷免法（選罷法）和入出國及移民法（移民法），事發2天相關單位都沒動靜，今天公開向中選會與移民署提出檢舉，要求立即啟動調查、依法處理，別再雙標。對此，「基隆絕沛」暫無回應。

黃申棟批評，基隆罷團在推動罷免國民黨立委林沛祥的過程中，「邀請外國人站台助講、違法介入國內政治活動」，已經明顯違反選罷法及移民法，為何事發已過2天，中央單位卻一點動靜都沒有？強烈要求2機關應該立即啟動調查、依法處理，別再選擇性執法、雙標到底。

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黃申棟指出，基隆罷團5月11日舉辦罷免宣講活動，邀請日本籍印太戰略智庫執行長矢板明夫宣講，並將他寫進文宣海報裡，還接受訪問，當成罷免林沛祥的賣點。這不是「擦邊球」，而是赤裸裸的違法。

黃申棟指出，根據選罷法第56條明文規定，外國人不得參與我國選舉、罷免之宣傳活動，違者最高可罰500萬元。而根據移民法，情節嚴重可能取消居留並驅逐出境。

黃申棟批，4月26日國民黨在凱道舉辦抗議活動時，移民署的態度很清楚，只有居留權的民眾去參與政治活動是要被取消居留權驅逐出境，但對矢板明夫的違法站台行為卻裝聾作啞，這種雙重標準，讓人懷疑執政黨是否用「政治力介入司法法制運作」。

「中華民國的民主政治，不需要外國人來摻一腳，更不需要民進黨的側翼用這種手段操弄民主。」黃申棟強調，基隆人的事，應該讓基隆人自己決定。他正式向中選會與移民署提出檢舉，要求比照移民署對426凱道遊行的標準處理，依法開罰與查辦違法情節，不許執政黨及罷團體繼續「知法犯法、知法玩法」。

基隆市選舉委員會表示，進行程序中的個案，選務機關依法循例並不予評論或回應；選務依法辦理，外界對相關案件有諸多看法或評論等，則予尊重，自不做其他評論或回應。

國民黨基隆市黨部指矢板明夫到基隆為罷團站台，違反選罷法與移民法，要求相關單位偵辦，拒絕雙標。（記者盧賢秀攝）

國民黨基隆市黨部針對矢板明夫到基隆為罷團站台，違反選罷法與移民法，向中選會及移民署檢舉，要求相關單位偵辦，拒絕雙標。（記者盧賢秀攝）

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