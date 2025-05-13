籲韓國瑜與中共直球對決！公督盟：各國接力挺台 立院卻噤聲

公督盟今天在立法院群賢樓外，召開「各國國會接力挺台，2758決議不涉台主權，立法院卻噤聲？」記者會。（圖由公督盟提供）

2025/05/13 14:59

〔記者陳政宇／台北報導〕各國國會接力通過挺台決議，反對中共扭曲詮釋聯大2758號決議，支持台灣拓展國際空間，惟我國立法院共同聲明仍難產。公民監督國會聯盟今（13日）與多個政黨呼籲，立法院韓國瑜院長應盡速召開協商，與中共直球對決，通過2758號決議不涉台聲明，向國際社會傳達正確的訊息，捍衛台灣主權及國際參與的權益，別讓人懷疑是「北京小弟」。

立法院朝野黨團去年9月曾提出相關聲明，民進黨團版本接近國際挺台決議，反對中共扭曲該決議；國民黨團未提中共錯誤扭曲，主張要「重返」聯合國；民眾黨團則要求行政院長針對國際參與進行專題報告。不過，協商至今仍無共識。

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公督盟今天召開「各國國會接力挺台，2758決議不涉台主權，立法院卻噤聲？」記者會。公督盟理事長曾建元表示，面對台灣參與聯合國的困境，期待立院朝野黨團以人權與主權雙重視角出發，唯有國人團結一致、主動發聲，國際社會才會回應訴求；呼籲韓國瑜立即召開協商，展現台灣人民共同意志，向國際傳達台灣的立場。

社會民主黨召集人徐雍說，國際社會已認知台灣被中國惡意打壓，立法院應抓住機會為台灣主權發聲，不能再釋放錯誤訊號讓國際誤判台灣立場，盼台灣有機會走出自己的未來。

小民參政歐巴桑聯盟秘書長何語蓉談到，過去的黨國教育讓一整代人對自己的國家產生模糊、錯亂的認同，她們做為母親，不能再讓下一代迷失在錯誤的歷史敘事裡，不能讓台灣的名字一再被消音，要為孩子打造一個能挺直腰桿說出「我是台灣人」的社會與國家。

時代力量黨主席王婉諭提出3個「不應該」，第一，韓國瑜不應該蓄意壓案、不召集黨團協商，摀住台灣最高民意機關的嘴巴近8個月；其次，國民黨團總召傅崐萁不應該提一個不倫不類、傷害台灣的決議，表面上採取蔣介石拒絕2758號決議的立場，實際卻附和中國曲解2758決議；第三，台灣社會不應該讓這種不正常的在野黨，繼續扮演國會最大黨的角色。

台灣基進黨主席王興煥表示，2758號決議文是處理「誰代表一個中國」的國際仲裁，除了無涉台灣的地位與歸屬，還宣判了中華民國的國際死刑，呼籲應以「台灣」之名爭取「入聯」、而非「返聯」。

台灣綠黨共同召集人甘崇緯則指出，國民黨版的聲明提及「自始即表達反對2758號決議」、「呼籲聯合國大會儘速接納中華民國重返並完整參與」，這種立場根本不切實際；今天的問題，不是推翻聯大所做出的決議，而要說明2758號決議全文隻字未提台灣，「台灣不是中國的一部分，因為台灣地位從未在聯合國被決議過」。

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