赴板中校慶被嗆！葉元之聲稱不在意 轉頭上節目反批當事學生

藍營立委葉元之10日前往板橋高中參加校慶被嗆；他12日受訪回應稱「不在意」，但他在同日受邀上節目時，被許多網友注意到，他不斷批評嗆他的當事學生。（圖擷取自@ktcho_0410 Threads）

2025/05/13 17:37

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李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委葉元之10日參加板橋高中校慶活動，被爆出他遭學生當面嗆聲「大罷免大成功」，他與該學生進行爭辯，皆未能佔上風，事後他還受訪聲稱對此事「不以為意」。然而，不少網友發文踢爆，葉元之昨（12）日受邀上節目，不斷針對嗆他的當事學生進行各種「批判」，此番舉動引發萬人譴責。

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據了解，葉元之10日被人目睹穿著背心走進正在舉辦校慶的板橋高中，結果一走進校門，馬上被學生高聲喊出「大罷免，大成功」，葉元之立即駁斥對方「你們不要被民進黨誤導」，學生提到葉元之這句話，立即以堅定態度列舉出對方做出「刪預算」、「審預算不用看資料」等事蹟，同時強調資料來源是，「你自己在節目裡面講的」，事後當事學生還主動在Threads發布當天的還原實際過程，引發網友熱烈論

葉元之12日先是受訪回應，他當天是受邀參加學校校慶，進去有遇到學生嗆聲，「但以現在台灣被民進黨煽動到如此對立的情況下，我並不以為意」，透露自己仍按照既定行程，參加完校慶活動才離開，「台灣是民主多元社會，我尊重不同立場的學生的意見。」然而，他當日受邀參加電視節目政論節目《突發琪想》，卻發表了不同說詞。

葉元之在節目中指控，他當天是去參加校慶不是跟人吵架，而向嗆他的學生說「我不是來講政治」，接著解釋所謂的「審機密預算不用看資料」，是那天他沒有到前面領資料，還強調當天「民進黨也沒有領」、「民進黨很多人在睡覺，都人家幫他代按」，並宣稱負責國防委員會的委員，已有先他跟說機密資料的內容，加上他對這案子沒有特別意見，所以當時並未領取資料，不滿自己因此「被操作」，痛斥網友以訛傳訛。

葉元之還控訴，若他因此被罷免，那依照同樣的標準，當天「睡成一片」、「代按」的民進黨都該被罷免。葉元之提到，他去板中校慶致詞後還有去逛攤位，還遇到邀請他到攤位玩的正常學生，沒想到自己事後被網上操作成「到學校裡面被學生嗆，嗆到夾著尾巴逃跑」，更質疑一群網友「鼓勵學生嗆來賓」的行徑是否妥當。

不僅如此，葉元之認為當事學生嗆他當天穿寫有自己名字與所屬政黨的背心進入校園這件事「超沒有道理」，強調自己當天之所以穿背心進入校園，是因為他是用「民意代表」的身分去，且民進黨的立委、議員明明也會穿背心參加活動，沒想到以前當沒有人抗議這種事，現在竟會衍生如此風波，「現在真的到哪裡都是罷免。」

節目播出後引發熱議，不少網友紛紛痛斥葉元之，「垃圾慣老闆原汁」、「他可以改名葉凹之了」、「有夠玻璃心，不敢正面跟對方論述」、「原汁現在連20歲以下的同學都要得罪了」、「一人一票送葉元之當名嘴，正事不做整天上政論節目是多缺錢」、「還上節目詆毀學生啊？真的是很幼稚的大人欸，虧他還什麼教育博士」、「韓國瑜當初跟學生合照被學生各種花式嘲諷也沒有說什麼，葉元之真的是沒什麼格局欸」。

當事學生則對此吐槽，「說個笑話，葉元之還是教育與文化委員會的」、「當初不是說一點都不在意嗎？怎麼現在上節目在鬥高一生啊？」、「葉元之還說不是去搞政治就不要穿背心很可笑，我就問你你今天能受邀來我們校慶不就是因為你是立委嗎？又不是像卓冠廷一樣是傑出校友，今天你如果不是立委的話誰還會邀請你來校慶？真正可笑的是你，你要不是政治人物的話根本沒人理你來不來我們校慶」。

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