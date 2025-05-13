傳擬退出高雄市長初選 許智傑掛「他是我學弟」看板闢謠

傳擬退出高雄市長初選?許智傑掛「他是我學弟」新看板闢謠。（許智傑團隊提供）

2025/05/13 14:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對地方傳出民進黨立委許智傑暫緩高雄市長黨內初選動作、將退出市長初選，許智傑今強調絕無此事，請有心人士停止散播謠言，並一口氣掛出近50面與賴清德總統、陳其邁市長的合體看板，反擊退選謠言。

許智傑說明，這次的合體看板，曾親自詢問總統賴清德意願並獲總統一口答應，他同時提出對高雄市政願景的「高雄三支箭」，盼延續市長陳其邁亮眼成績單，打造高雄成為AI首都。

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除原先與陳其邁同框的「他是我同學」版本，許智傑新看板多了與賴清德同框的「他是我學弟」三人看板，間接披露自己與賴清德的學長學弟關係。

他笑說：「陳其邁市長是他雄中的同學，這幾乎所有人都知道，但鮮少人知道其實總統賴清德是他臺大的學長!甚至有時候私底下也會叫他一聲學長好！這次的看板徵詢他是否能同框的意見時，他也是一口乾脆答應！」。

許智傑強調，同樣是臺大人，更是在同樣的教育環境薰陶就學，與賴總統有著師出臺大的緊密情感，也有著雷同的默契和想法，且常常向「學長」請益他就任台南市長的經驗。

他強調，面對同黨同僚初選競爭，大家的出發點都是為了高雄好，自己與議瑩、岱樺、瑞隆不僅是好朋友，也是一起為高雄打拼的好戰友。

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