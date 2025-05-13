美中關稅暫休戰 國民黨：當美中開始溝通時台灣角色在哪裡

國民黨發言人楊智伃與立委王育敏、台北市議員柳采葳在今日的國民黨直播節目「鄉民早安」中對話。（圖截自網路）

2025/05/13 14:44

〔記者施曉光／台北報導〕針對美國與中國貿易談判後昨天宣布互降關稅，雙方關稅戰休戰90天，國民黨發言人楊智伃在今日上午國民黨的直播節目中表示，美國總統川普對外宣布本週內可能與中國國家主席習近平通話，當美國與中國開始溝通時，台灣的角色到底在哪裡？

楊智伃還批評賴政府，在台灣與美方談判之前，可謂底牌盡出甚至直接送人，接下來我方還有什麼籌碼可與美國談判？賴清德總統說要與美國從零關稅開始談，完全忽略可能對其他產業帶來更大的衝擊。

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她強調，川普發起關稅戰的目的是在弭平國際貿易對美國的不公平性，民進黨卻以自身立場出發，完全無法與美國溝通，而且「愈送愈多」，當全世界開始興起反川普的浪潮時，像新加坡、加拿大、歐洲國家採取強硬立場，堅持捍衛國格與國家利益，反觀我們的國家領導人卻為了自身利益，不管是用跪的、送的來去舔美，成為川普的代言人，不符大家的期待。

國民黨立委王育敏則表示，賴清德上任以來一直把「抗中牌」打得很兇猛，要與中國完全脫離關係，但即便美國與中國競爭激烈，昨天美、中兩國上演一齣即便再怎麼競爭，雙方還是可以合作，賴清德還想要去中、脫中，能切得斷嗎？

王育敏說，相信賴清德昨天心裡一定很不是滋味，尤其現在台灣已經沒有什麼籌碼空間，如果美、中可以既競爭又合作，台灣要怎麼辦？她奉勸民進黨思考如果繼續把抗中牌踩到底，對台灣會有利嗎？

國民黨台北市議員柳采葳則說，現在台灣已經完全被邊緣化，賴清德的國際政治思維只留在「抗中保台」，且對美國一跪再跪、一退再退，完全沒有彈性空間做為策略思考，非常可惜。

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