台灣可幫助很多國家！陳建仁：健保是全民健康覆蓋最好的縮影

前副總統陳建仁（左）13日出席「2025 世台WHA 全球衛生論壇」行前記者會；中為民進黨立委王正旭、右為世台聯合基金會執行長林鋕銘。（記者劉信德攝）

2025/05/13 14:55

〔記者李文馨／台北報導〕第78屆世界衛生大會（WHA）19日起將在日內瓦登場，前副總統陳建仁今天出席民團舉辦的論壇行前記者會致詞表示，世界衛生組織正面臨動盪階段，若美國退出的話，有30%經費會受到影響，全球健康照顧會受到衝擊；他強調，台灣的全民健保是全民健康覆蓋最好的縮影，台灣可以幫助，也正在幫助全球很多國家。

第78屆世界衛生大會將於19日至27日在日內瓦舉行，世台聯合基金會將於20日在當地舉辦「2025 WHA全球論壇－重塑全民均健（Universal Health Coverage）」，陳建仁將應邀出席分享我國全民健保制度30年來的成果與未來挑戰，並出席今天上午由民進黨立委王正旭與世台聯合基金會舉辦的行前記者會。

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陳建仁致詞時表示，世界衛生組織現在面臨較為動盪的階段，如果美國退出，將有30%經費會受到影響，整個全球健康照顧上也會有所衝擊。他強調，照顧全球衛生，除了政府、國際組織的角色之外，民間團體也很重要，這也是永續發展目標中的夥伴關係。

陳建仁說，這次論壇主題是全民健康覆蓋（Universal Health Coverage），目的就是人不管在什麼時間、地點，健康都要得到全方面及必要的醫療照顧，這並不是一件容易的事，2015年提出這個主張之後，並沒有相當進展，特別是在Covid-19後，進展受到影響。

陳建仁指出，台灣的全民健保從1995年開辦到現在，不分年齡、種族、區域，讓人民得到很好照顧，從基層、區域醫院到醫學中心的醫療，有私有化醫院和診所提供照顧，保費是大家可以負擔，受到的醫療照顧是全方位的照顧，包括牙醫、安寧照顧，台灣的全民健保就是全民健康覆蓋最好的縮影。

陳建仁提到，台灣的全民健保也面臨了很大的考驗，第一，人口老化，對台灣全民健保造成財務衝擊；第二，醫學科技進步帶來的經費增加，特別是癌症治療。

陳建仁表示，健保署與國健署整合，串連預防、早期發現、治療到安寧療護，台灣的健保照護加上國健署的早期篩檢促進，真可以達到健康覆蓋。他說，他想分享台灣的努力與挑戰，「台灣可以幫助全世界很多國家，現在也正在幫助世界很多國家」，更歡迎各國來台灣了解及學習。

世台聯合基金會執行長林鋕銘說，此次論壇的講者橫跨四大洲，陳建仁將分享台灣全民健保30年的成果與未來挑戰，並介紹其在APEC及全球合作暨訓練架構（GCTF）推動亞太全民均健的實務經驗，讓世界了解到台灣有一個很好卻不是世衛會員的全民健保系統，台灣不見得比其他國家差，雖然其他國家有WHO資格。

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