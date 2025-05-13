世界衛生大會5/19開幕 外交部籲WHO秘書處停止扈從中國

外交部國際組織司副司長張芝颯今（13）日表示，呼籲WHO秘書處停止扈從中國，將台灣排除在WHO之外。（記者黃靖媗攝）

2025/05/13 14:12

〔記者黃靖媗／台北報導〕第78屆「世界衛生大會」（WHA）即將在5月19日至5月27日在瑞士日內瓦召開，我國今年也未受邀。外交部國際組織司副司長張芝颯今（13）日表示，呼籲世界衛生組織（WHO）秘書處停止扈從中國，將台灣排除在WHO之外，期盼WHO秘書處聚焦全球健康福祉，而台灣也有能力與意願做出貢獻，會積極協助WHO的目標。

張芝颯今日於外交部例行記者會表示，我國推動參與WHO多年，在外交部、衛福部及駐外館處的努力下，台灣近年在國際支持獲得的成長已大幅提升，對於強化我國推案正當訴求以及國際能見度，都有相當大的助益，外交部今年也會做好推案的各項準備，落實總合外交，展現公衛醫療台灣隊的堅強實力，進一步爭取擴大國際對台灣的支持。

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張芝颯說明，今年外交部及衛福部合作籌組的行動團，將由衛福部長邱泰源率團前往日內瓦宣達，並將舉辦一系列活動來彰顯台灣的正面形象，具體的規劃近日將向國人說明；我國駐外各館處也透過洽刊衛福部長專文，讓全球瞭解到台灣的專業訴求，並透過媒體訪問、對外演講以及舉辦活動等方式，觸及駐在國不同社群及觀眾，來持續為我國際參與發聲。

針對中國在國際間刻意且有系統地，錯誤詮釋聯大第2758號決議，矮化台灣、排除我國參與國際組織的權益。張芝颯強調，聯大第2758號決議全文一字未提台灣，沒有認定台灣是中華人民共和國的一部分，更沒有授權中共在聯合國體系代表台灣，只有台灣的民選政府才能代表台灣2350萬人民，北京的威權政府，沒有權利干涉、限制台灣參加國際組織的權益。

張芝颯也說，外交部再次感謝美國在4月23日的聯合國安理會議中，嚴詞批評中國為了孤立台灣，誤用聯大2758號決議，曲解他國政策，意圖限制各國自由選擇的權利。

張芝颯也呼籲，WHO秘書處停止扈從中國，將台灣排除在WHO之外，今年WHA的討論主題為「One World for Health」，強調衛生健康是全人類共同的責任與權利，外交部期盼WHO秘書處聚焦全球的健康福祉，而台灣也有能力與意願做出貢獻，會積極協助WHO的目標。

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