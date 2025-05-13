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    林俊憲、王定宇幽靈罷免案幕後主嫌曝 起訴書揭「國民黨組織部主任徐孟正指示」

    根據完整起訴書，台南市黨部副主委莊占魁接獲國民黨組織部主任徐孟正指示，要求繳交王定宇、林俊憲第⼀階段罷免提議⼈名冊各3000份。（記者李文馨翻攝）

    根據完整起訴書，台南市黨部副主委莊占魁接獲國民黨組織部主任徐孟正指示，要求繳交王定宇、林俊憲第⼀階段罷免提議⼈名冊各3000份。（記者李文馨翻攝）

    2025/05/13 13:56

    〔記者李文馨／台北報導〕台南地檢署偵辦民進黨立委林俊憲、王定宇罷免案，發現提議人名冊涉及偽造文書，台南地檢署上週偵結，依偽造文書與個資法等罪，起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人。根據完整起訴書，莊占魁今年1月接獲受國民黨組織部主任徐孟正來電指示，要求提供兩罷免案各3000千份罷免提議書。

    王定宇對此表示，「連署沒有罪、罷免沒有罪、偽造文書就是犯罪。」他強調，證人、證物、被告也認罪，中國國民黨黨主席朱立倫不道歉嗎？不自清黨紀調查嗎？犯罪罪證確鑿，國民黨還要鬼扯什麼政治迫害嗎？

    南檢9日指出，今年1月20日莊占魁接到「國民黨中央委員會」指示，要罷免王定宇與林俊憲，第一階段兩案各3千人的連署名冊要在2月1日交到黨中央。莊翌日就要求劉姓總幹事等人完成，劉考慮年節將近，若僅靠擺攤或動員親友恐難在10天日完成，共同商議以偽造方式補足數量。

    根據完整起訴書，黨中央幕後指使者為國民黨組織部主任徐孟正。莊占魁當天晚上接獲「國民黨中央委員會組織發展委員會組織部主任徐孟正」電話聯絡，指⽰臺南市需罷免對象為⽴法委員林俊憲及王定宇2⼈，第⼀階段提議⼈名冊各3000份需於114年2⽉1⽇送交黨。

    檢方調查，在3000份連署書中，王定宇的偽造連署1679份、偽造率約占63％，林俊憲連署有1934份、偽造率約56%，兩人的偽造名單中分別有70人、60人已死亡。

    檢方最後依刑法行使偽造私文書罪，還有個資法中非法利用個人資料等罪提起公訴，另認定黨部其他37名幹部、黨工與親友雖涉案，但非主要策劃者，且到案後都坦承犯罪，給予緩起訴處分，要求參與法治教育、繳交1萬至10萬元不等的緩起訴處分金。

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