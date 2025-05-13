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    首頁　>　政治

    郭國文說明議場沒立委原因 批韓國瑜「只是官威比較大而已」

    立法院長韓國瑜今天上午9點準時主持院會，一度不悅直說「現在沒有任何一個立法委員在現場，3個黨團要負最高的責任」。（記者田裕華攝）

    立法院長韓國瑜今天上午9點準時主持院會，一度不悅直說「現在沒有任何一個立法委員在現場，3個黨團要負最高的責任」。（記者田裕華攝）

    2025/05/13 14:49

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長韓國瑜今早主持院會時，發現議場內沒有立委在場，表情不悅，要求3黨團「自律自重」，立刻派立委來開會，旋即宣布休息。對此，民進黨立委郭國文表示，當時的議程只是「走程序」，只有議事人員宣讀而已，沒有任何審查與表決，「所以說，韓國瑜當院長沒有比較認真，只是官威比較大而已。」

    立院院會今繼續處理各項議案，但9時開會現場空無立委，韓國瑜問：「院會有無異議？」議場內無人回答，韓表情相當不悅，直批立院無法再繼續審查法案，即刻宣布休息，要求3黨團「自律自重」，立刻派立委到議場開會。而後國民黨立委盧縣一到場，韓才宣布繼續開會。

    「早上為何立院沒有委員在場？」郭國文直言，因為只是念一念走程序，韓國瑜不要不甘寂寞耍官威。他說，韓一句「沒有立委在場開會」，讓大家還以為真的立委都不用上班，但實際狀況是什麼？

    郭國文說明，當時的議程只是「走程序」，一案是已經在委員會審查後，沒爭議的財團法人預算；另一案則是中央政府附屬單位預算審查報告宣讀，因為還需協商，所以就念一念等未來協商，兩案都只是走個流程，沒有任何審查與表決。所以說立委有必要在場聽嗎？跑程序的流程，過去都不用立委到場。

    「至於立委不在議場的話在幹嘛？」郭國文表示，以他自己為例，他在辦公室和同仁討論，他當初提的政見進度，以及接下來要安排的會勘、協調會等。「所以說，韓國瑜當院長沒有比較認真，只是官威比較大而已。」

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