藍委民調稱馬英九任內司法公正 黃帝穎提過往事蹟批「簡直笑話」

羅智強（左二）等人今日公布「新國會智庫」最新民調，聲稱在多項題目中都是由前總統馬英九拿下民調第一，包括任內「司法最公正」、「兩岸關係最和平」等。律師黃帝穎在臉書發文質疑，強調馬英九是唯一被法院認證介入司法的總統。（記者劉信德攝）

2025/05/13 13:38

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法委員羅智強今（13）日公布「新國會智庫」最新民調，聲稱在多項題目中都是由前總統馬英九拿下民調第一，包括任內「司法最公正」、「兩岸關係最和平」等。律師黃帝穎在臉書發文質疑，強調馬英九是唯一被法院認證介入司法的總統，藍委民調稱馬英九任內司法公正「簡直笑話」。

黃帝穎表示，藍委智庫今公布民調，完全違反社會常識，更牴觸法院判決，且馬英九是唯一被法院認證介入司法的總統。黃帝穎提到，依據前檢察總長黃世銘洩密罪的高院判決，馬英九要檢察總長針對偵查中案件到總統官邸報告；馬英九任內特偵組違法監聽國會，鬧上國際媒體，「台版水門案」也已經傷害台灣國際形象。

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黃帝穎強調，藍委民調稱馬英九任內司法公正「簡直笑話」，當時馬英九特偵組非法監聽國會及檢察總長黃世銘洩密資料，下令開除立法院長王金平黨籍，馬總統鬥爭國會議長鬧上國際媒體，實在有夠丟臉，也顯得民調「馬英九最有權力制衡」更為荒謬。

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