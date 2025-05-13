為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍委民調稱馬英九任內司法公正 黃帝穎提過往事蹟批「簡直笑話」

    羅智強（左二）等人今日公布「新國會智庫」最新民調，聲稱在多項題目中都是由前總統馬英九拿下民調第一，包括任內「司法最公正」、「兩岸關係最和平」等。律師黃帝穎在臉書發文質疑，強調馬英九是唯一被法院認證介入司法的總統。（記者劉信德攝）

    羅智強（左二）等人今日公布「新國會智庫」最新民調，聲稱在多項題目中都是由前總統馬英九拿下民調第一，包括任內「司法最公正」、「兩岸關係最和平」等。律師黃帝穎在臉書發文質疑，強調馬英九是唯一被法院認證介入司法的總統。（記者劉信德攝）

    2025/05/13 13:38

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法委員羅智強今（13）日公布「新國會智庫」最新民調，聲稱在多項題目中都是由前總統馬英九拿下民調第一，包括任內「司法最公正」、「兩岸關係最和平」等。律師黃帝穎在臉書發文質疑，強調馬英九是唯一被法院認證介入司法的總統，藍委民調稱馬英九任內司法公正「簡直笑話」。

    黃帝穎表示，藍委智庫今公布民調，完全違反社會常識，更牴觸法院判決，且馬英九是唯一被法院認證介入司法的總統。黃帝穎提到，依據前檢察總長黃世銘洩密罪的高院判決，馬英九要檢察總長針對偵查中案件到總統官邸報告；馬英九任內特偵組違法監聽國會，鬧上國際媒體，「台版水門案」也已經傷害台灣國際形象。

    黃帝穎強調，藍委民調稱馬英九任內司法公正「簡直笑話」，當時馬英九特偵組非法監聽國會及檢察總長黃世銘洩密資料，下令開除立法院長王金平黨籍，馬總統鬥爭國會議長鬧上國際媒體，實在有夠丟臉，也顯得民調「馬英九最有權力制衡」更為荒謬。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播