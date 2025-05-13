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    議員質疑亞灣2.0推5年看不出效益 陳其邁：南港20年也難看出是軟科

    高市議員黃紹庭再次質疑亞灣效益、訴求台積電能到南高雄，陳其邁答詢詳述南高雄環境條件，以及產業發展的前景。（翻攝官網）

    高市議員黃紹庭再次質疑亞灣效益、訴求台積電能到南高雄，陳其邁答詢詳述南高雄環境條件，以及產業發展的前景。（翻攝官網）

    2025/05/13 13:35

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員黃紹庭今質詢時，再次訴求高市府應爭取台積電到南高雄，並質疑亞灣2.0推了5年看不出效益，周邊人口持續外流!市長陳其邁答詢說，南港軟體園區發展20多年，現在走進去也不一定看得出來是軟科，強調高雄土地有限、不可能無限制發展廠區，他看好軟科潛力。

    黃紹庭指出，南高雄人口持續減少，北高雄人口持續增加，關鍵就是台積電，加上市府近幾年推動的產業園區建設，主力都在北高雄，反觀南高雄的亞灣2.0，5年來效益欠妥。

    他認為亞灣主打5G AIOT，現在主軸又調整為AI，但這些都是服務業、不算產業，無法像台積電這種可以一次引進大批人口的大廠；如果台積電到南高雄，不須煩惱道路等公共建設，因為一切都很完備，距離市中心還更近。

    曾在台積電美國廠服務的黃紹庭進一步建議，市府應該爭取台積電到南高雄，不只是先進製程，應把目標放在研發，因為台積電曾傳出會在北部以外規劃第二處研發重地，相信南高雄、亞灣附近條件最適合。

    陳其邁答詢說明，南高雄最大問題是現有土地離海邊較近，鹽分會有影響，高雄土地畢竟有限，不可能無限制發展製造業，當然要挑一條比較可行的路，在軟體、服務業能迎頭趕上。

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