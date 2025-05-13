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    首頁　>　政治

    世壯運出包不斷 周軒再揭2烏龍：蔣萬安真的有夠爛

    政治工作者周軒發文分享，指有網友發現世壯運出包，包含「蘆洲」國民運動中心被寫成「蘆竹」，以及「TAIPEI」被寫成「TAIIPEI」，讓他直呼「蔣萬安真的有夠爛。」（圖擷自臉書）

    政治工作者周軒發文分享，指有網友發現世壯運出包，包含「蘆洲」國民運動中心被寫成「蘆竹」，以及「TAIPEI」被寫成「TAIIPEI」，讓他直呼「蔣萬安真的有夠爛。」（圖擷自臉書）

    2025/05/13 14:25

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕2025年雙北市世界壯年運動會即將登場，近期卻頻頻被爆出包，政治工作者周軒今日也發文指出又有網友發現問題，包含「蘆洲」國民運動中心被寫成「蘆竹」，以及「TAIPEI」被寫成「TAIIPEI」，讓他直呼「蔣萬安真的有夠爛。」

    2025雙北世壯運即將開始，近日卻依舊亂象頻傳，台北市議員顏若芳昨揭露，選手下載世壯運APP後，點進主頁面、競賽資訊、競賽時程及技術手冊竟一片空白，甚至國外用戶經常使用的X平台，早於2022年停止更新。

    議員簡舒培日前也指出，志工證竟然把名字「直譯」成「NEXT DAY KING」，讓人直呼何不乾脆叫「tommorrow king？」

    周軒今上午也發文分享網友的圖片，指世壯運掛在電線桿上的看板，竟寫著「新北市『蘆竹』國民運動中心」，讓他直呼，世壯運是由台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜主辦的，連這種看板都會錯？他也強調「新北是蘆洲，桃園是蘆竹，Ok?」

    周軒在另一則發文也分享，有網友在松菸附近看到的世壯運看板，上頭將台北的英文拼成「TAIIPEI」，讓網友直呼「是不是故意多一個I還是有什麼諧音梗」，周軒也質疑「我說蔣萬安真的有夠爛，TAIPEI都不會拼？台北市政府說發現的第一時間就下架，這種文案不是發出去的第一時間校稿就應該發現的事情嗎？」

    政治工作者周軒發文分享，指有網友發現世壯運出包，包含「蘆洲」國民運動中心被寫成「蘆竹」，以及「TAIPEI」被寫成「TAIIPEI」，讓他直呼「蔣萬安真的有夠爛。」（圖擷自臉書）

    政治工作者周軒發文分享，指有網友發現世壯運出包，包含「蘆洲」國民運動中心被寫成「蘆竹」，以及「TAIPEI」被寫成「TAIIPEI」，讓他直呼「蔣萬安真的有夠爛。」（圖擷自臉書）

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