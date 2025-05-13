解析川普對等關稅4大意圖 賴清德：台灣產品有助美國再工業化

總統賴清德接受《日本經濟新聞社》專訪時，歸納美國總統川普推出對等關稅政策可能有4個意圖。（資料照）

2025/05/13 12:44

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德接受《日本經濟新聞社》專訪時，歸納美國總統川普推出對等關稅政策可能有4個意圖，包含解決財政問題、再工業化、成為人工智慧的世界中心，以及確保世界和平；賴強調，台灣銷往美國的貨品大多為資通訊產品及電子零組件，都是美國要再工業化、成為人工智慧世界中心所需，我們會讓美國清楚知道這點。

談及川普政府「對等關稅」政策，賴清德指出，他歸納川普總統有幾個意圖，首先是要解決財政問題，美國GDP一年約29兆美金，國債36兆、占GDP約124%；歲出超過6.5兆，但歲入約4.5兆餘元，每年有近2兆美元的赤字、占GDP近7%；美國每年要支付的利息近1.2兆美元，比國防預算一年1兆美元還要多，超過GDP的3%，還有希望85%的美國人民都能減稅，大概需要5千億到1兆美元。

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賴清德接著說，第二，美國感受到來自中國的威脅，認為必須要再工業化，否則現在美國的工業實力跟中國相比是有落差的。第三，在全球智慧化時代，川普總統想要帶領國家成為人工智慧的世界中心。第四，川普總統想要確保世界和平，不再發生戰爭。他認為，美國的意圖大概是這4面向，因此川普總統才會提高關稅、要求貿易國多買美國貨品、要求友盟國家到美國投資，來達成這些目標。

賴清德指出，32%的加徵關稅對台灣來說是非常嚴重的挑戰，台灣必須嚴肅面對，我們採取的方式並不是對抗，而是透過談判來降低關稅，我們希望從零關稅開始談起，台美尋求機會洽簽雙邊貿易協定，並希望藉由投資幫助美國再工業化及成為人工智慧的世界中心，同時讓台灣產業能升級、轉型，也讓台灣產業能進一步融入美國經濟結構，確保台灣長期發展。

至於晶片關稅，賴清德表示，台積電基於顧客要求承諾要去美國投資，相信台積電的產業鏈也會跟著過去，這些都是具體的行動，與關稅無關。如果美國對台灣採取「232條款」對晶片或相關產業課徵關稅的話，反而不利台灣半導體產業或資通訊產業到美國投資，這部分我們未來都會跟美國清楚說明。

賴清德提到，台灣銷往美國的貨品中有2大類，第一類是資通訊產品、第二類是電子零組件，都是像NVIDIA、AMD、Amazon、Google、Apple這些美國人工智慧設計公司所需要的，我們會讓美國清楚知道，台灣賣的不是終端的商品，而是美國未來要再工業化、以及成為人工智慧世界中心所需要的科技產品。此外，台灣也願意增加國防預算和軍事採購，台灣有決心保護自己，也有強烈意願與友盟國家合作，確保區域和平穩定，這點也是川普總統所期待的。

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