為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    下屆宜蘭縣長黑馬！宜縣國民黨議員勸進代理縣長林茂盛參選2026

    國民黨議員林岳賢（左）勸進林茂盛（右）參選下屆縣長，稱讚他是一時之選。（記者游明金攝）

    國民黨議員林岳賢（左）勸進林茂盛（右）參選下屆縣長，稱讚他是一時之選。（記者游明金攝）

    2025/05/13 12:37

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣代理縣長林茂盛將戶籍遷到宜蘭引起揣測！國民黨宜蘭縣議員林岳賢、楊弘旻肯定代理縣長林茂盛在縣政的表現，今在縣議會勸進他參選下屆縣長，稱讚他是「一時之選」；林茂盛指出，他現階段就是把縣政做好，他是代理縣長當然要把戶籍遷到宜蘭，這是負責任態度，沒有其他意思。

    58歲林茂盛是無黨籍，6年多前從新北市政府被延攬到宜蘭縣政府擔任秘書長，林姿妙第二屆將他拔擢擔任副縣長；林姿妙因案被停職，林茂盛在去年12月31日代理縣長迄今，而他在今年1月間將戶籍從台北遷到宜蘭來。

    國民黨內包括議長張勝德、不分區立委吳宗憲都被認為是參選縣長熱門人選，但黨內一直未定案，迄今局勢未明。宜縣議會今天縣長總質詢，林岳賢說，林茂盛把戶籍遷到宜蘭，應該有參選縣長的想法，代理縣長這段期間做得有聲有色，延續林姿妙縣長施政，在縣政推動得心應手，領導能力非常好，如果國民黨徵召他，也是一時之選。

    林岳賢補充，他會質詢這個是因為國民黨面臨重大困難與挑戰，希望明年縣長選舉一樣國民黨執政，現在基層很焦慮縣長人選到現在都沒有產生，張勝德議長、吳宗憲委員都是非常好人選，有志於縣長選舉要趕快表態，不要群龍無首，要有桶箍出來，才能為一起打拼努力。

    楊弘旻議員指出，林茂盛這6年都在做輔導工作，但縣府很多主政都是他，這幾個月代理縣長，「校長兼敲鐘」也非常辛苦，延續之前林姿妙政策一樣做得很好，希望能繼續領導縣府造福縣民，如果林茂成有興趣參選，他就支持，現在有些聲音，稱讚林茂盛也不錯，國民黨會有一個機制，會協調出最適合的人選。

    林茂盛表示，他是事務官，在每個職位都要扮演好自己角色，到宜蘭擔任秘書長、副縣長以及現在代理縣長，都一直戰戰競競把事情作好，現階段是代理縣長，就是把縣政做好，這是他現在最重要的事情也是目標，代理縣長當然要把戶籍遷到宜蘭，這是負責任態度，理由是很單純，沒有其他意思。

    國民黨宜蘭縣議員林岳賢（左）、楊弘旻（右）肯定代理縣長林茂盛在縣政的表現，今在縣議會勸進他參選下屆縣長。（記者游明金攝）

    國民黨宜蘭縣議員林岳賢（左）、楊弘旻（右）肯定代理縣長林茂盛在縣政的表現，今在縣議會勸進他參選下屆縣長。（記者游明金攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播