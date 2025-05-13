下屆宜蘭縣長黑馬！宜縣國民黨議員勸進代理縣長林茂盛參選2026

國民黨議員林岳賢（左）勸進林茂盛（右）參選下屆縣長，稱讚他是一時之選。（記者游明金攝）

2025/05/13 12:37

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣代理縣長林茂盛將戶籍遷到宜蘭引起揣測！國民黨宜蘭縣議員林岳賢、楊弘旻肯定代理縣長林茂盛在縣政的表現，今在縣議會勸進他參選下屆縣長，稱讚他是「一時之選」；林茂盛指出，他現階段就是把縣政做好，他是代理縣長當然要把戶籍遷到宜蘭，這是負責任態度，沒有其他意思。

58歲林茂盛是無黨籍，6年多前從新北市政府被延攬到宜蘭縣政府擔任秘書長，林姿妙第二屆將他拔擢擔任副縣長；林姿妙因案被停職，林茂盛在去年12月31日代理縣長迄今，而他在今年1月間將戶籍從台北遷到宜蘭來。

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國民黨內包括議長張勝德、不分區立委吳宗憲都被認為是參選縣長熱門人選，但黨內一直未定案，迄今局勢未明。宜縣議會今天縣長總質詢，林岳賢說，林茂盛把戶籍遷到宜蘭，應該有參選縣長的想法，代理縣長這段期間做得有聲有色，延續林姿妙縣長施政，在縣政推動得心應手，領導能力非常好，如果國民黨徵召他，也是一時之選。

林岳賢補充，他會質詢這個是因為國民黨面臨重大困難與挑戰，希望明年縣長選舉一樣國民黨執政，現在基層很焦慮縣長人選到現在都沒有產生，張勝德議長、吳宗憲委員都是非常好人選，有志於縣長選舉要趕快表態，不要群龍無首，要有桶箍出來，才能為一起打拼努力。

楊弘旻議員指出，林茂盛這6年都在做輔導工作，但縣府很多主政都是他，這幾個月代理縣長，「校長兼敲鐘」也非常辛苦，延續之前林姿妙政策一樣做得很好，希望能繼續領導縣府造福縣民，如果林茂成有興趣參選，他就支持，現在有些聲音，稱讚林茂盛也不錯，國民黨會有一個機制，會協調出最適合的人選。

林茂盛表示，他是事務官，在每個職位都要扮演好自己角色，到宜蘭擔任秘書長、副縣長以及現在代理縣長，都一直戰戰競競把事情作好，現階段是代理縣長，就是把縣政做好，這是他現在最重要的事情也是目標，代理縣長當然要把戶籍遷到宜蘭，這是負責任態度，理由是很單純，沒有其他意思。

國民黨宜蘭縣議員林岳賢（左）、楊弘旻（右）肯定代理縣長林茂盛在縣政的表現，今在縣議會勸進他參選下屆縣長。（記者游明金攝）

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