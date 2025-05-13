出席教宗良十四世就職彌撒？陳建仁：未接到指派

前副總統陳建仁（左）13日出席「2025 世台WHA 全球衛生論壇」行前記者會；中為民進黨立委王正旭、右為世台聯合基金會執行長林鋕銘。（記者劉信德攝）

2025/05/13 12:58

〔記者李文馨／台北報導〕羅馬天主教會日前選出美國籍樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）為新任教宗，封號「良十四世」，就職彌撒將18日上午於聖伯多祿廣場舉行。前副總統陳建仁今（13日）在立法院受訪表示，相信教宗是一位可以共同努力推動全球普世價值的好教宗；對於是否出席就職彌撒，他則表示，目前沒有接到任何的指派。

第78屆世界衛生大會（WHA）將於19日至27日在日內瓦舉行，世台聯合基金會將於20日在當地舉辦「2025 WHA全球論壇－重塑全民均健（Universal Health Coverage）」，陳建仁將應邀出席分享我國全民健保制度30年來的成果與未來挑戰，並出席今天上午由民進黨立委王正旭與世台聯合基金會舉辦的行前記者會。

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媒體會前詢問，陳建仁將前往日內瓦參與論壇，是否代表不太可能出席教宗就職彌撒。對此，陳建仁回應，「到目前他沒有接到任何的指派」；並表示，他主要參加WHA的活動，接下來也會去教廷參加宗座科學院的癌症研討會，他除了要演講，還要擔任主席，兩邊都會跑。

對於台灣與教廷的溝通狀況，陳建仁表示，台梵之間的邦誼一向都相當的穩固，而且雙方都有共同的普世價值，包括對於自由、民主、法治、人權、人道普世價值，雙方都很重視，也共同努力促進世界和平繁榮。

陳建仁說，新任教宗昨天第一次主持彌撒，接見國際媒體記者的時候，也一再強調宗教信仰及言論自由的重要性，他相信教宗是一位可以跟大家一起努力推動全球普世價值的一個很好的教宗。

此外，媒體詢問，一旦美國政府大砍藥價，是否會影響到台灣？陳建仁回應，這部分還未完全了解川普政策在哪裡，衛福部及相關醫界同仁一定會做很好的評估，就看美國做法以後，再看我國的評估。他也說，台灣有全民健保對健康照顧的保障，所以民眾不必要太擔心，但確實要密切注意全球藥價浮動的問題。

媒體追問，川普政策是否影響新藥無法進入台灣？陳建仁表示，新藥進入台灣這件事，健保署都有很好的評估機制，台灣引進新藥一向都不落人後，對於整個全球藥價變化會產生怎麼樣的衝擊，他覺得目前還沒有明朗，需要進一步的資訊，才能做更好的分析。

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