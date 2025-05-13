朱亞虎又翻供！稱應曉薇與柯文哲談京華城案「是我臆測」

涉入京華城容積等弊案的鼎越開發前董事長朱亞虎已認罪，且獲緩起訴確定，8日到台北地方法院作證。（資料照，記者羅沛德攝）

2025/05/13 12:07

〔記者張文川／台北報導〕台北地方法院審理京華城容積等弊案，今天（13日）續傳鼎越開發前董事長朱亞虎作證，繼續未完的詰問，排定由國民黨台北市議員應曉薇、應曉薇的助理吳順民、威京集團財務經理張志澄的律師進行詰問，不過，吳順民今天未到庭，律師向法官表示吳順民急性膽囊炎開刀，同意由律師到庭代行詰問程序，審判長因此准許吳順民請假。

上午由應曉薇的辯護律師先行詰問，詢問朱亞虎於去年偵查期間，在廉政署接受廉政官訊問時曾經說過，柯文哲與應曉薇通電話談京華城案，是否屬實？朱亞虎回稱，他沒有親眼目睹，只是他自己的推測。

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朱亞虎先前曾任市府與議會間的府會副總聯絡人，應曉薇的律師問朱，就他的經驗，應曉薇是否經常接受陳情案、質詢、開協調會、與正副市長開會？朱亞虎答稱，應曉薇是認真的議員，且都市計畫須經過都計委員會審議，議員並沒有決定權。

朱亞虎於偵查時曾說，應曉薇有力量主導京華城案，律師問他的依據為何？朱亞虎說，他當時是說應曉薇「有力量去協調」，應該不是說「主導」，他也不確定應曉薇有沒有和柯文哲在通話中談過京華城。

律師追問朱，他在偵查時曾說「應、柯談京華城」，朱說，他並未親眼目賭他們二人通電話，「是我個人的推測，這是我的想法」。

朱亞虎解釋，就他對柯文哲的了解，柯文哲不會不接市議員電話，任何議員打電話找柯文哲，柯文哲都會接電話，不過，他確實沒有親眼目睹應曉薇與柯文哲講電話。

朱亞虎偵查時供稱，他曾與北市府前法務局長袁秀慧談京華城訴訟、審議啟動等，但袁作證時卻說，完全沒有這回事。應曉薇的律師就這點詰問朱，朱答稱，他非常確定和袁談過，甚至在議會的哪個地方談，他都記得。

上週四朱亞虎作證時曾提到應曉薇「花威京集團的錢很大方」，朱亞虎今天改口稱，應曉薇會帶孤兒到國外玩，有時候帶一百個人以上都不止」，就他的了解，應曉薇無論處理陳情案、議案，都很投入，是個認真的議員，他不知道也沒看過應曉薇施壓市府官員。

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