基隆前民政處長張淵翔盜用個資 議員要求國賠

基隆前民政處長張淵翔涉盜用戶政資料協助國民黨連署罷免議員，市議員吳驊珈向市長謝國樑出國家貼償請求書。（記者盧賢秀攝）

2025/05/13 12:41

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市前民政處長張淵祥利用職務之便盜用民眾個資，目前已被收押禁見，市議會今天進行市政施政總檢討時，市議員吳驊珈向市長謝國樑遞交「國家賠償請求書」。謝國樑表示，尊重議員質詢。

吳驊珈說，民政處長坦承利用職務之便使用戶政系統個資協助國民黨罷免議員行動，已是板上釘釘的事實，謝國樑卻沒有任何承擔責任的作為，只會讓市民對謝市府團隊失去信任，談何施政？她質問「市長，你的肩膀在哪裡？拿出你的肩膀」。

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吳驊珈表示，依據個人資料保護法第28條，公務機關違反本法規定，致個人資料遭不法蒐集、處理、利用或其他侵害當事人權利者，負損害賠償責任。吳驊珈指出，現基隆市政府帶頭違反個資法，造成市民權益受損，她將代表安樂區的市民，向市府提出國家賠償，市民可以到市議員吳驊珈的服務處，協助民眾依法向市府申請國賠，也希望市長拿出肩膀，負起責任，給予市民應有的賠償。

律師蔡家豪指出，張淵翔及基隆市政府恐面臨眾多被害民眾求償，而依據個資法第28條，即便受害民眾無法證明損害額度，法院可依據個資法第28條第3項規定，如被害人不易或不能證明其實際損害額時，得請求法院依侵害情節，以每人每1事件新台幣500以上2萬元以下計算。向張淵翔及基隆市政府求償。

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