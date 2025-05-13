轟KMT逼大家退化回去做爬蟲 曹興誠：罷免藍委是最輕微處罰

前聯電董事長曹興誠。（資料照）

2025/05/13 12:19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕大罷免二階連署進入最後階段，前聯電董事長曹興誠今日痛批，國民黨黨公職和立委之惡較中共更劣，因為台灣明明已經進化成為自由的飛鳥社會，他們卻想逼大家退化回去做爬蟲。罷免掉藍色立委，對國民黨只是最輕微的處罰。

曹興誠發文指出，中國的專制體制像千年不變的爬蟲，太多的中國人習慣在二度空間裡弱肉強食、互相傷害，卻拒絕飛向互相尊重、人人自由的民主天空。

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曹興誠談及，中共是中國歷來組織最嚴密、行為最殘暴的「爬蟲政權」。台灣很幸運的得到美國的保護，沒有受到這個爬蟲政權的侵害，更自1996年完成了民主的轉型和進化，開始飛行在自由和法治的朗朗晴空。

曹興誠感嘆地說，可惜台灣的國民黨黨公職和立委，仍然持有爬蟲的思維，竟然想幫助中共來吞併台灣。爬蟲們都在二度空間爬行，看不清楚彼此的愚蠢。但鳥類從空中俯瞰，就知道爬蟲的智商低劣。

曹興誠舉例，例如中共和國民黨都強調「統一」，但鳥類和爬蟲類如何能夠統一？他們又說兩岸「血脈相連」，所以應該統一，那就好像說，凡是親戚都應該住在一起，錢大家共有，那真是共產黨的蠢話。

曹興誠進一步說，爬蟲社會不肯去保障彼此的生存權、財產權和自由權。既使辛苦努力做到了外交部長、國防部長，甚至國家主席，竟然可以一夕之間蒸發，不知去向。好像小爬蟲被大爬蟲一下子吞進了肚子裡；這種現象極其恐怖。

「最可笑的是，爬蟲社會還在談偉大民族復興！」曹興誠批評，他們覺得做小恐龍不夠，受到了所謂百年屈辱。所以他們想「復興」成為超大的恐龍，這樣可以欺負恐嚇別人，這就是他們所謂的「復興」。如果你跟他們說，恐龍就別復興了，應想辦法引進民主，進化成鳥類吧！他們就會罵你「辱華」，宣判你違反「國安法」，以「顛覆國家政權罪」關你殺你。

曹興誠認為，中共所建立的爬蟲社會，比喬治歐威爾「動物農莊」和「1984」兩部著作所描述的社會還要恐怖。所有中國人莫不拚命往外逃，國民黨竟然還想把台灣人往這個地獄裡推。

曹興誠質疑，今天國民黨這些黨公職和立委之惡，較中共更劣，因為台灣明明已經進化成為自由的飛鳥社會，他們卻想逼大家退化回去做爬蟲。

他強調，國民黨這種作為，比黑道販賣人口、逼良為娼的罪行還要嚴重百倍。我們把國民黨立委罷掉，對他們真的只是最輕微的處罰。

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