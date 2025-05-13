避免中國「由演轉戰」 賴清德：台日美菲應團結

總統賴清德接受「日本經濟新聞社」專訪，這是賴上任後首次接受日媒專訪，內容觸及台美關係、台日關係、兩岸關係。（總統府提供）

2025/05/13 11:59

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德接受「日本經濟新聞社」專訪，這是賴上任後首次接受日媒專訪，內容觸及台美關係、台日關係、兩岸關係。賴清德表示，如果兩岸真的變成全面性戰爭，也是中國假借擦槍走火有意為之，台灣、菲律賓、日本甚至美國應正視此事，並團結避免中國「由演轉戰」，此時不採取動作，情況可能越來越嚴重。

談到2024總統大選期間曾說要招待中國國家主席習近喝珍珠奶茶，賴清德表示，台灣社會是與人為善，所以很希望能與中國和平相處、和平共榮，他理解習主席要接受有一定的難度，但要強調，台灣社會的善意一直存在，過去二、三十年來，中國經濟發展最大外資就是台灣，台商賺錢、中國社會獲益更大。

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賴說，每當中國發生天災，台灣人民也總會捐款，期盼中國正視中華民國存在的事實，並了解台灣人民希望繼續過著民主、自由、人權的生活，我們沒有放棄，只要對等、尊嚴、交流、合作，以對話取代對抗、交流取代圍堵的善意一直都存在。

賴清德提到，中國意圖併吞台灣不只文攻武嚇，長期的統戰滲透更是厲害，黑道組成的台灣統促黨、退役將領背景的復康聯盟黨及台灣軍政府都是中國外圍組織，因此他提出17項國安策略，其中一項是恢復軍事審判，現役軍人涉及軍事犯罪應由軍事法庭審理，就是要表達台灣政府因應中國統戰顛覆台灣的決心。

賴清德強調，台灣一定會謹慎面對中國各項威脅，如果真的擦槍走火變成全面性戰爭，也是中國假借擦槍走火有意為之，有問題的不會是台灣。 中國在東海、南海擴軍時，國際社會沒有制止；中國在台海演習時，國際社會也沒有強力防止。

賴進一步說，現在中國在灰色地帶軍演，不只侵擾台灣海峽、南海、東海，也已經進行到日本海及韓國鄰海，此時台灣、菲律賓、日本，甚至美國都應正視且嚴肅看待這個事件，團結避免中國持續擴大灰色地帶侵擾，並避免中國「由演轉戰」，由演習轉化為戰爭，如果此時不採取動作，情況可能會越來越嚴重。

賴清德表示，台灣作為被侵略與威脅的國家，只能做最壞的打算及最好的準備，國軍有句名言「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，這是他提出和平四大支柱行動方案的原因，第一強化國防力量，第二強化經濟韌性，第三是與日本、美國等友盟國家及民主陣營肩並肩發揮嚇阻力量，避免中國做出錯誤判斷，第四，只要中國對台灣以對等尊嚴的方式，台灣很樂意與中國進行交流合作，謀取兩岸和平共榮。

總統賴清德接受「日本經濟新聞社」專訪，這是賴上任後首次接受日媒專訪，內容觸及台美關係、台日關係、兩岸關係。（總統府提供）

總統賴清德接受「日本經濟新聞社」專訪，這是賴上任後首次接受日媒專訪，內容觸及台美關係、台日關係、兩岸關係。（總統府提供）

總統賴清德接受「日本經濟新聞社」專訪，這是賴上任後首次接受日媒專訪，內容觸及台美關係、台日關係、兩岸關係。（總統府提供）

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