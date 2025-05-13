曝中共拉攏台青7大手法 陸委會：青年統戰「口惠而實不至」

陸委會今日公布中共拉攏台灣青年的七大手法，包括學術交流、獎勵措施、優惠門票、網紅特訓、科研競賽、企業實習、徵文比賽，直指是「名為惠台實為惠中」、「口惠而實不至」的青年統戰。（圖擷取自陸委會臉書）

2025/05/13 11:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕暑假將屆，陸委會今日公布中共拉攏台灣青年的7大手法，包括學術交流、獎勵措施、優惠門票、網紅特訓、科研競賽、企業實習、徵文比賽，直指是「名為惠台實為惠中」、「口惠而實不至」的青年統戰。

陸委會發文指出，暑假即將到來，中共持續透過各種管道招攬我青年學生赴中參加各式交流活動，提醒家長及老師同學們，對於中方提供「全額免費」或「落地接待」等不合常理的活動，務必提高警覺。這些具有高誘因又看似無害的「機會」，可能會淪為中共的統戰宣傳工具。

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陸委會彙整中共拉攏台灣青年的手法，一、學術交流：以學術交流、夏令營為名，由教師或政治人物帶學生赴中參訪「紅色景點」或參加具政治色彩的活動。二、科研競賽：招攬台灣大學生前往中國比賽，並參訪中共設置的台青創業園區。

三、網紅特訓：中共開設免費的新媒體課程，招攬台灣年輕人赴中培訓，或撒錢收買台灣網紅，對年輕人統戰宣傳；四、徵文比賽：報名即可獲得獎金及前往中國的免費研學機會，並於具政治色彩活動中朗誦作品。

五、優惠門票：提供中國一級景區免門票優惠，吸引台灣年輕人赴中旅遊，增進對中認同；六、企業實習：由中國國企及大型科技公司提供寒暑假實習名額給台生，吸引台生赴中發展；七、獎勵措施：以融合發展之名祭出多項優惠措施，提供就業補助、免費住宿等，吸引台青前往就業、創業。

陸委會強調，這些具有高誘因又看似無害的「機會」，可能會淪為中共的統戰宣傳工具。如確有必要赴中參與交流活動，應留意赴中風險，並建議至本會「國人赴中港澳動態登錄系統」進行填報，學校也應確實於教育部「赴中教育交流活動登錄平台」登錄，以保障人身安全與權益。

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