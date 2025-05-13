林沛祥「社會邊緣人說」惹議 罷團批他靠家族上位：民意邊緣人

國民黨基隆市籍立委林沛祥近日於政論節目稱「罷團都是社會邊緣人」，引發輿論譁然。（資料照）

2025/05/13 12:12

〔記者甘孟霖／台北報導〕基隆市國民黨籍立委林沛祥日前在政論節目稱「罷團都是社會邊緣人」，引發爭議。對此，罷免藍委羅智強團體「大安強強滾」今（13日）反批，林沛祥依賴裙帶關係進入立院，背離人民託付，才是民主社會中真正的「民意邊緣人」。

「大安強強滾」表示，林沛祥公開稱罷免志工為「社會邊緣人的集合體」，並稱罷免志工因為「需要人家的關懷，需要繼續撐下去的價值跟信仰」，才會聚集在一起，這番言論不僅貶抑自發參與公民運動的志工，更顯示出他對民意運動的輕視。

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團隊指出，林沛祥政治背景不容忽視，其父親林水木曾任基隆市市長，而母親徐少萍則曾連任六屆立法委員，其政治資本來自家族的積累，而非他個人在公共服務上的成就，「說穿了，他就是典型的裙帶政治受益者」。

團隊批評，正是這樣依賴家族背景進入立院的人，以極為傲慢的態度，把罷免志工污名為「社會邊緣人」，試圖以此貶低這場大罷免運動的格局與高度，但罷團成員來自各行各業，更不乏當中的佼佼者。

「大安強強滾」說，正因為集結一群具備高度素養的公民，有能力更有願景，因此甘願埋鍋造飯，隱性埋名，用一種國民黨人無法相信的情懷為台灣拼命，這正是林沛祥、葛如鈞等國民黨政治人物的可悲之處，因為一直生活在道德的窪地，所以不信有人可以捨身忘己，只求公義實現。

「大安強強滾」也提到，藍委王鴻薇日前在節目上說：「我是有貪污嗎？我是有霸凌人家嗎？我是有性騷別人嗎？我是有在作威作福嗎？」這凸顯王混淆私德與責任政治在公共道德上的要求，代議士最重要的職責，是忠於國家與公共利益，而非單純捍衛自己的私利。

「大安強強滾」強調，代議士要回應、尊重，而非藐視民意；也要透過政績贏得民意託付，而非僅依賴政治世襲，更要尊重公民自由意志，而非貶抑、羞辱參與的市民，這些才是民主價值核心，像林沛祥、葛如鈞等人，忘卻了民意，背離了人民的託付，才是民主社會中的「民意邊緣人」。

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