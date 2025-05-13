立院今擬表決核管法 吳思瑤：國會無共識、社會怎會有共識？

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者謝君臨攝）

2025/05/13 12:15

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會今擬表決「核子反應器設施管制法」等諸多爭議法案。民進黨團幹事長吳思瑤表示，核能是否延役是嚴肅的政策問題、專業問題，不應泛政治化，若未具足3個前提：社會共識、核安不打折、核廢料處置解方，為延役而延役，絕對會影響國家安全、能源穩定，甚至造成社會對立。他也強調，「國會都沒共識了，社會怎麼有共識？」

針對在野黨擬鬆綁老舊核電廠重啟門檻，吳思瑤說，今天核管法已被列為極有可能是稍後議程進行表決的第一案，該案昨天才快速進行黨團協商，立法院長韓國瑜完全沒有協商，直接就要表決，「程序不正義，實質也就沒有正義了。」現在國民黨提出的版本高達14個，對於核能安全延役的時間、申請期程毫無共識。

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吳思瑤指出，今天國民黨、民眾黨聯手，就是為了表決而表決，直至現在依舊沒有看到終極的表決版本是什麼，「這樣可以表決嗎？這樣應該表決嗎？」她也批評，韓國瑜再一次剝奪了、自我閹割了韓院長主持朝野協商的權力，直接就交付表決，「國會沒有共識，社會怎麼會有共識呢？」

吳思瑤也說，今天要進行的幾個議程，都是藍白鎖定的高度政治爭議議題，除核管法外，還包括2個空殼、假議題公投，也可能強渡關山，但不管是「反廢死」或「反戒嚴」，這都是「國王的新衣」，都是不存在的議題，藍白執意透過表決弄假成真，我們會全力發表論述，讓社會知道不能夠支持這樣子的假議題公投。

吳思瑤說，核管法和2個公投案都是重中之重，後面還有國民黨再次提出「軍人加薪」的討好式法案，會否在今天闖關，民進黨團將用論述向社會訴求，「表決會輸，但論述一定要贏；而藍白委員，你們贏了表決，但是將輸了社會民意。」

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