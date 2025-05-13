獨家》中國富美宮非法來台遶境曝光 廟方董事會12日緊急離台

中國泉州富美宮未經申請來台遶境，我官方掌握該廟董事長陳淑賢是另組一團，以「農業科技參訪」名義來台，藉此規避宗教交流審查，12日已經離台。圖為陳淑賢以前接受中媒訪問畫面。（圖取自西瓜視頻）

2025/05/13 11:24

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國泉州富美宮未經申請即來台遶境，12日原定參加苗栗通宵白沙屯媽祖遊庄，因宗教統戰曝光後緊急喊卡。據透露，富美宮董事長陳淑賢等10名中國人士以「農業科技參訪」名義來台，刻意規避宗教交流審查機制，昨天引起輿論注目後已火速離境。

福建泉州富美宮以「蕭太傅信俗、台島百年緣」為主題，由台人恭請「蕭太傅」神尊來台遶境，連日拜會台灣各地方宮廟、蕭氏宗親會、里長，企圖參加與中國毫不相干的白沙屯媽祖遊庄，把台灣當成「中國廟」轄區來巡行。

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知情人士指出，泉州富美宮是中共統戰單位扶植的對台統戰宮廟之一，泉州市民族與宗教事務局官網描述，泉州市念好「根」字訣，深化對外對台交流，這些祖廟就是他們精神家園的「根」。

泉州市民族與宗教事務局提到，「近年來，我們在對台對外民間信仰交流中主打『根』字牌，充分發揮好祖廟的獨特作用，建立常態化巡香機制，持續開展互動交流活動，密切骨肉親情，增進海外鄉親對家鄉的認同感。以關嶽廟、富美宮、鄭成功廟、天后宮等影響力大的民間信仰場所爲重點，打造了一批民間信仰交流品牌。

在福建師範大學過往調研紀錄中，陳淑賢曾提及，富美宮以其獨特的王爺香火，在促進兩岸關係中發揮著重要作用。富美宮的送王船及宮廟的開枝散葉帶動兩岸信眾交流，增進兩岸親情，促進了兩岸之間的跨地區民間交往，體現中華民族的凝聚力和向心力，具有推進「海峽兩岸一家親」的重要作用。

知情官員表示，泉州富美宮未經申請來台遶境一事，這是「新形態」的統戰操作，中國人以前要帶神像過來遶境，一定得經政府審查許可才能過來，現在他們為了規避審查，請台灣人去福建把神像帶過來遶。

官方查出，泉州富美宮的蕭太傅神尊及廟方董事會成員「兵分二路」來台，神像是由台灣王爺聯誼總會的人去請過來，由在地協力者幫忙祖廟遶境。富美宮董事長陳淑賢等中國籍人士，另組成一團來台參訪，採「人神分離」方式，規避宗教交流審查機制。

「以農業科技參訪名義進來的！」官員批評，泉州富美宮董事會這一團是宜蘭縣農會邀請的，以農業科技參訪的名義來台，稱要做農業科技參訪，在台行程未與遶境地點重疊，刻意用這種「新形態」統戰手法，要規避審查作為。

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