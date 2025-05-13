基隆罷免林沛祥連署遭言語恐嚇 呼籲終止3大家族輪流執政

基隆絕沛的領銜人陳青逸呼籲民眾勇敢站出來連署，救這個城市。（記者盧賢秀攝）

2025/05/13 11:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕推動罷免國民黨立法委員林沛祥的罷團「基隆絕沛」今天凌晨po出一段影片，在一階提議連署時在中正區新豐街福德宮總幹事言語恐嚇，甚至動手阻擾連署，進入二階最後緊要關頭，惡勢力在基隆市橫行霸道的情況只會更多，希望民眾幫助基隆突圍，同時終止林沛祥、張淵翔、謝國樑3個家族輪流統治基隆市的魔咒，以罷免林沛祥為起點，未來要力阻謝國樑連任。

基隆市長謝國樑表示，罷免製造社會對立、撕裂社會，他看到一波又一波因為罷免或反罷免有著不同程度的衝突，看了也很難過，不論罷藍或罷綠，他都不支持，希望儘早落幕。他也尊重各不同團體希望他不要連任的論述，他現在先把市政工作做好，希望未來能繼續和林沛祥一起努力。

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「基隆絕沛」今天在臉書po出一段影片，是在一階連署時在新豐街福德宮總幹事言語恐嚇甚至動手阻擾連署的不幸事件，罷團一路走來最深刻的印象。

「基隆絕沛」指出，相信公理與正義自在人心，但進入最後緊要關頭，惡勢力在基隆市橫行霸道的情況只會更多，也希望全國民眾一起守護基隆，一起幫助基隆突圍連署門檻！

林沛祥、張淵翔、謝國樑3個家族輪流統治基隆市的魔咒，必須終止了，將罷免林沛祥作為起點，未來也要力阻謝國樑繼續連任，絕不能讓基隆市再繼續墮入「高譚市的深淵」，希望民眾勇敢站出來，救基隆這個城市。

謝國樑今天上午表示，罷免會製造對立、撕裂社會，他我看到一波又一波因為罷免或反罷免有著不同程度的衝突，他看了很難過，不論是罷藍或罷綠，他都不支持，希望罷不是二階還是三階儘早落幕。

他認為，罷免在基隆會改變議員席次或者是立委席次，對基隆民眾來說只是多一分的困擾，他衷心期盼說不管二階還是三階，希望基隆的罷免案可以早一點落幕。

至於罷團要終止林沛祥、張淵翔、謝國樑3個家族輪流執政的魔咒，以罷免林沛祥為起點，未來要力阻謝國樑連任。謝國樑指出，尊重各種不同團體希望他不要連任的論述，現在還是先把自己的工作做好，他指林沛祥幫基隆爭取各項建設經費，他覺得林沛祥做得很好，未來希望能夠繼續一起努力。

新豐路這間宮廟人員說，廟方中立，沒有參與政治，不管藍綠要借場地辦活動都會借，但當天罷團並沒有借場地就勁自擺攤連署，會成廟方的困擾，因此總幹事才會請他移出宮廟。

罷團基隆絕沛公布一階連署受恐嚇阻止連署的畫面。（記者盧賢秀翻攝）

罷團基隆絕沛公布一階連署受恐嚇阻止連署的畫面。（記者盧賢秀翻攝）

市長謝國樑表示，罷免社會製造對立，撕裂社會，他不支持罷免。（記者盧賢秀攝）

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