嘲諷桃園罷團內訌傳聞 牛煦庭：爭權奪利的政治鬥爭

立委牛煦庭針對週刊報導指稱，罷免團體屢屢聲稱是公民運動，但實為「爭權奪利的政治鬥爭」，再喊話罷免他的領銜人陳曉煒公開辯論，「否則，你們通通是亂法謀私、獐頭鼠目的詐騙集團」。（資料照，記者陳逸寬攝）

2025/05/13 11:06

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〔記者林欣漢／台北報導〕媒體報導，公民團體罷免桃園市國民黨立委第二階段連署，爆出內訌紛爭，國民黨立委牛煦庭今（13）日於立法院表示，罷免團體屢屢聲稱是公民運動，但實為「爭權奪利的政治鬥爭」。他再次呼籲罷免他的領銜人陳曉煒出來公開辯論，不要再躲，「否則，你們通通是亂法謀私、獐頭鼠目的詐騙集團」。

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牛煦庭強調：「週刊選在連署送出之後披露內幕細節，顯然經過精心策劃，是為了搶功？切割？還是佈局2026？不要忘了，連署書，都是個資，在不同人團體手上，流來流去、通通看光光」。

他語帶諷刺說，下跪護連署，「神隱的議員」功勳卓著，「到底是誰，應該光明正大站出來接受表揚」，畢竟可以「毫無是非、黑箱喬事」，真是「大局為重、表現傑出」。

牛煦庭認為，罷免的募款，屢傳爭議，面對對手又是教會、又是六區聯合的複合式資源轟炸，他們自稱公民團體，那陳領銜人是否應該以高道德標準自我要求，公開相關的支出和金流，以昭公信？還是要繼續逃避責任，放任款項流向不明、公私不分？公益勸募條例、政治獻金法有規定募款的條件，掛宗教羊頭賣政治狗肉，沒有違法募款的問題嗎？司法是否應該主動介入偵查？

牛煦庭強調，從政，自奉嚴謹，「勇敢」「厚道」是家訓。他很少爆料，也很少攻擊對手私德，之前要求公開辯論，也公開承諾在辯論的場合，不會去談私德問題。邀請，仍然有效，如果陳曉煒還希望這場對決回歸正常，請不要逃避這場罷免的主軸，出來公開辯論，不要再躲。

牛煦庭說，他會繼續光明磊落、按照節奏，和桃園第一選區的鄉親一起，讓理性戰勝仇恨、真相戰勝謠言。

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