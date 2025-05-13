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    高市議員帶獵槍質詢爭取自主管理 警察局長：要有槍櫃、警鈴、監視器

    高市議員高忠德今帶著有牌自製獵槍總質詢，希望警方協助說明、宣導獵槍新規定。（記者王榮祥攝）

    高市議員高忠德今帶著有牌自製獵槍總質詢，希望警方協助說明、宣導獵槍新規定。（記者王榮祥攝）

    2025/05/13 10:43

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員高忠德今攜帶有牌自製獵槍到議會總質詢，希望在原民獵槍新訂管理辦法實施後、原民可自主管理獵槍，警察局長林炎田答詢指出，在法規許可下尊重原民意願，但需要有槍櫃、警鈴、監視器。

    為保障原住民狩獵安全及傳承原住民狩獵文化，內政部、原住民族委員會及國防部，在槍砲彈藥刀械管制條例授權下訂定「原住民漁民自製獵槍魚槍許可及管理辦法」，於3月15日發布施行。

    持有獵槍執照的高市原住民議員高忠德今帶著自製獵槍，在總質詢時詢問新的獵槍規定實施後，是否可以自己管理？

    他強調，如果獵槍放派出所集中管理，會讓原民感覺不是獵人，因為打獵憑感覺與直覺，覺得心情好時，可立刻禱告、安安靜靜地上山。

    林炎田答詢說明，根據新法規定，管理部分會尊重持有獵槍的原住民個人意願，但自主管理需在家裡設有槍櫃、警鈴、監視器等設備。

    他同時提到今年6月，會在原鄉舉辦說明會，讓原民了解新訂辦法，協助原民妥善運用獵槍。

    對於議員帶著獵槍總質詢，市長陳其邁表示尊重議會與議員，在獵槍使用上，也須尊重原住民的傳統。

    高市警察局長林炎田說明原住民獵槍可自主管理，但須設有槍櫃、警鈴、監視器。（記者王榮祥攝）

    高市警察局長林炎田說明原住民獵槍可自主管理，但須設有槍櫃、警鈴、監視器。（記者王榮祥攝）

    對於原民議員帶槍獵總質詢，高雄市長陳其邁強調尊重議會與議員。（記者王榮祥攝）

    對於原民議員帶槍獵總質詢，高雄市長陳其邁強調尊重議會與議員。（記者王榮祥攝）

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