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    苗栗大罷免功虧一簣 曾玟學：別秋後算帳

    苗栗罷團收件數未能達標，苗栗縣議員曾玟學（中）在臉書感謝罷團志工及簽下連署書的鄉親，同時也呼籲陳超明、邱鎮軍「別秋後算帳」。（資料照）

    苗栗罷團收件數未能達標，苗栗縣議員曾玟學（中）在臉書感謝罷團志工及簽下連署書的鄉親，同時也呼籲陳超明、邱鎮軍「別秋後算帳」。（資料照）

    2025/05/13 10:35

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕苗栗縣公民團體「苗栗國罷免立委連線」推動罷免泛藍無黨籍立委陳超明、國民黨籍立委邱鎮軍，昨日（12日）在縣選委會前宣布，收集的連署書份數未達法定門檻因此不會送件，未來苗栗罷團會協助其他縣市推動罷免。苗栗縣議員曾玟學在臉書發文感謝罷團志工及簽下連署書的鄉親，同時也呼籲陳超明、邱鎮軍「別秋後算帳」。

    曾玟學指出，他看到志工們因為毫無保留、因為全力以赴，因為心有所愛，而留下悔恨的淚水，令人心疼。曾玟學說：「謝謝這將近四萬名勇敢簽下連署書的苗栗人，謝謝所有志工夥伴這段日子的付出，謝謝擔起重責大任的兩位領銜人－李喬老師及Ami，謝謝一路上協力的店家與民意代表，也感謝全國各地支援的夥伴們。」

    曾玟學感嘆地說：「很可惜，一次又一次的挑戰，前方的高牆仍舊高聳。苗栗的困難之處，難以簡單用幾句話說明，但請記得李喬老師說的『反抗就是愛』，那是這場公民運動的主軸，我們知道自己為何而行動，清楚自己想守護的東西和價值。」

    曾玟學也對陳超明、邱鎮軍喊話：「懇請兩位委員，別對簽下連署書的民眾和表達支持的店家秋後算帳，你們並不知道，這背後代表著多大的勇氣與愛。期待苗栗人有一天能免於恐懼的束縛，能依照自己的意志，毫無顧慮地做出選擇。」

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