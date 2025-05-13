桃園罷團被爆鬧分裂 陳曉煒：這是敵人的分化、抹黑與攻擊

桃園市罷免團體發起罷免藍委6個選區二階段連署全數達標送件，今天卻傳出罷團鬧分裂，桃1選區領銜人陳曉煒（左1）牧師被媒體點名是風暴核心，陳發出4點聲明回應這是敵人的分化、抹黑。（圖取自陳曉煒臉書）

2025/05/13 10:55

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〔記者余瑞仁／桃園報導〕罷免藍委在各區頻傳捷報，桃園市六個選區二階段連署全數達成目標並已送件；今天出刊的《鏡周刊》報導，桃園罷團卻隱藏割席、內部分裂的紛爭，直指桃園6區罷團起初號稱「桃園六結義」，在第一階段提議時互相支援，然而桃1選區領銜人陳曉煒牧師卻頻傳私下募款、金流不明爭議，導致桃2、3、5罷團與其割席，桃1罷團也分裂成「牧師派」與「龜山派」，連署收件期間牧師派一度到龜山企圖強行取走連署書，在場1名其他選區民進黨女議員一度跪求對方住手，才未得逞。

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針對周刊報導，陳曉煒做出回應。第一、桃園六區除多加教會12/30開設之外，以下站點：桃1安康站、山腳站、龜山公所站，桃三3愛麵子美食館、桃4同安總圖站、龍安站、站前站、介壽站、莊敬公園站、桃5的介壽路、桃56的龍潭陸總部對面聯合作戰指揮中心，皆由本人及夥伴親自設點，開啟罷區聯合作戰模式，也與各罷團開啟並肩作戰的契機。

第二、桃3、桃4、桃5、桃6四個罷團的從無到有，本人榮幸皆參與其中，提供協助，看其茁壯成長，中能達到六區全罷的目標，與有榮焉。

第三、罷團間的革命情感絕對超乎外界想像，正如沈伯洋委員警告，接著下來就是敵人的分化、抹黑與攻擊，面對這種手段，本人用「我槍口永遠不會對內，大罷免不割席、不篤灰」來回應。對於所有志工只有感謝與感動，我們會繼續堅定走下去，大罷免大成功。

第四、對於週刊報導的「懸疑緊張情節」只能莞爾一笑，僅提供一張5/1的連署單報表，若是沒有齊心罷牛，不會有這樣的數據出來。對於地方議員及TCLU的協助，我們更是感激不盡，從幾場宣講活動本人與議員的互動及可以上台宣講，更使這些謠言不攻自破，著實不用再見縫插針。

另一方面，桃1罷免團隊也4點發出聲明如下：

第一、教會的募款帳號由來已久，並非為罷免行動而設立。許多熱心民眾致電是否可以藉由教會帳號捐款給罷免團隊，本團隊皆回覆不行。罷免行動沒有任何帳號，教會與罷免的財務是各自獨立的系統，互不相干。

第二、存放連署書是每個罷團都極為重視的問題，團隊夥伴對於存放於教會是否安全曾有過不同看法，但都彼此尊重，惟最終仍然一起造冊送出48788份的連署書成績。

第三、相關財務支援是否未如實交付，這是對本團隊極為嚴厲的質疑。若真有其事應具名指控，否則這類道聽塗說的傳言將不予回應。如有相關證據請逕行告發，勿模糊罷免不適任立委的焦點。

第四、罷免團隊皆由熱心公民組成，大家雖然目標一致，但對於行動方式有不同想法是很正常的情形。連署過程中，夥伴們縱有不同意見也都能互相信任、結伴前行。對於外界想要利用各種機會分化團隊的作法，我們不僅予以譴責也更加堅定罷免的決心。

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