參訪日本虎之門之丘、麻布台之丘 張善政：為桃園找到城市發展路徑

桃園市長張善政12日率團前往日本實地考察軌道經濟，抵達後隨即與負責虎之門開發計畫的日本設計株式會社及東京港區都市更新推手森大廈株式會社交流。（桃市府提供）

2025/05/13 10:34

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市長張善政昨日率團前往日本實地考察軌道經濟，抵達東京後隨即與負責虎之門開發計畫的日本設計株式會社，以及東京港區都市更新推手森大廈株式會社，就交通建設整合、歷史文化資產保留、人本規劃溝通、城市防災能力提升及國際化視野等面向進行交流。

桃市府指出，日本設計株式會社為日本前3大建築師事務所，涵蓋建築與都市規劃、景觀等領域，虎之門地區原多為40、50年以上的老式建築物，近期透過改造計畫，成為東京代表性辦公區，融合交通建設、現代都市設施，並保留愛宕神社等歷史文化，其中，虎之門之丘計畫與東京地鐵日比谷線虎之門站共構，打造超高層住商混合型大樓，成為東京都心再開發的象徵。

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日本設計株式會社社長篠﨑淳親自接待市府考察團，團隊成員介紹虎之門之丘計畫，透過法規限制的放寬，建構TOKYO BRT巴士轉運站，串聯東京都心、臨海地區與虎之門地區交通路網，日本於1989年訂定道路立體化制度，在私有土地上，由道路立體化貫穿建築物，提供車行使用，以虎之門之丘計畫為例，地下為捷運路線、地面為一般道路，住宅大樓2樓與森Tower透過20公尺長的立體行人空中走廊T-DECK連接，穿梭建築物及周邊設施，也達到交通分流效果。

桃市府指出，市府考察團隨後前往森大廈株式會社交流，並由森大廈株式會社專門役員田中敏行親自接待，該公司為東京港區都市更新推手，包含六本木新城、虎之門之丘與麻布台之丘，為集結辦公、住宅、商業及文化等多功能的綜合開發項目，其中，位於麻布台之丘的森JP塔，樓高約330公尺，不僅是日本當前第1高樓，也是森大廈株式會社近期代表作。

張善政也透過臉書表示，此行的目標很明確，就是為桃園找到真正可行、可落地的城市發展路徑，在虎之門之丘看到如何在高度密集的都市環境中找到空間重生的契機，此計畫不只是辦公大樓，而是將交通樞紐與商業、住宅、公共空間完美結合，桃園捷運路網和台鐵地下化逐步推進中，未來不只是縮短通勤距離，更要讓每個站點成為帶動周邊發展的引擎，避免變成單一功能的通勤站；而麻布台之丘從徵地到建成耗時35年，是一個從零碎街區到完整社區的經典案例，這片曾經零散的土地，經過多年的協調，成功整合住宅、商辦、藝術、醫療、教育與綠地，形成一個真正宜居的現代都市，桃園目前也面臨類似挑戰，如何讓老舊社區、工業區和住宅區從零散到統合，是市府的重要課題。

桃園市長張善政12日率團前往日本實地考察軌道經濟，抵達後隨即與負責虎之門開發計畫的日本設計株式會社及東京港區都市更新推手森大廈株式會社交流。（桃市府提供）

桃園市長張善政12日率團前往日本實地考察軌道經濟，抵達後隨即與負責虎之門開發計畫的日本設計株式會社及東京港區都市更新推手森大廈株式會社交流。（桃市府提供）

桃園市長張善政12日率團前往日本實地考察軌道經濟，抵達後隨即與負責虎之門開發計畫的日本設計株式會社及東京港區都市更新推手森大廈株式會社交流。（桃市府提供）

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