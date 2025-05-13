羅智強發民調稱馬英九多項第一 周軒諷：藍委推馬2028選總統

立法委員羅智強、吳宗憲與牛煦庭今（13）日召開記者會，公布「新國會智庫」最新民調，稱有多項題目都是由前總統馬英九拿下民調第一。（記者劉信德攝）

2025/05/13 10:49

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法委員羅智強、吳宗憲與牛煦庭今（13）日召開記者會，公布「新國會智庫」最新民調，稱有多項題目都是由前總統馬英九拿下民調第一。對此政治工作者周軒諷刺，國民黨的立委已經告訴黨中央，「國民黨2028總統人選，就是馬英九！」民進黨立委沈伯洋也酸「到底是什麼神操作」。

羅智強今公布「新國會智庫」最新民調，稱包含「執政期間最節制總統權力」、「最尊重在野黨」、「政府最清廉」、「兩岸關係最和平」與「司法最公正」等民調題目，都是由前總統馬英九拿下第一。

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沈伯洋對此發文質疑，「羅智強成立的新國會智庫，今天和牛煦庭、吳宗憲一同發佈新民調，直指馬英九是歷任最佳總統。雖然民調問題設計的有夠爛，但那不重要了，重要的是，以民調看來，馬英九最適合參選下任總統了」。

沈伯洋除了直呼「到底是什麼神操作」，也提到「以防大家不知道，羅智強、徐巧芯都是馬英九辦公室出來的」。

周軒今上午也在臉書發文指出，由羅智強成立的「新國會智庫」，今天早上八點半召開民調發布會，結果4題民調做出來，「都是馬英九最高啊！！！！！！」對此周軒也諷刺「這太誇張了，國民黨黨團的立委，已經告訴黨中央，國民黨2028總統人選，就是馬英九啊！」

在2人的發文底下，網友也紛紛熱議「是當我們七年級生都S光了喔？現在還想拿9.2%總統出來洗記憶？」、「都是，馬的，人」、「唯一支持馬統出馬代表kmt參選2028」、「開始想要洗掉人民記憶了」、「戈巴契夫頭髮最多，海珊最不愛打仗」、「今天又不是4月1號…」、「他們看不到小數點嗎，是9.2%不是92%欸」、「我要看馬韓政爭！」。前立委鄭運鵬更酸「每題2.3%，加起來9%」。

本次調查是由新國會智庫委託聯合行銷研究股份有限公司，於5月5日至8日期間執行調查。針對全國22縣市年滿20歲之民眾，以電腦輔助電話訪問系統進行電話調查，共計完成訪問1070位有效樣本，在95％的信心水準下，抽樣誤差在±3.0個百分點以內。

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