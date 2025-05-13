高市議會首見帶「獵槍」總質詢 康裕成︰捍衛議員問政權利

高市原住民議員高忠德今總質詢將帶著獵槍上陣。（記者王榮祥攝）

2025/05/13 08:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市原住民議員高忠德今天將帶著「獵槍」總質詢，與警察局討論更合宜、安全的獵槍管理機制！這是高市議會定期會首次出現「獵槍」，議長康裕成裁示在4個安全前提下，捍衛議員問政權利。

高忠德的獵槍屬於自製合法槍枝，日前還曾在桃源山區遭遇130公斤大山豬，以此獵槍擊發2槍後順利捕獲，為部落解決農地隱患，被族人大讚「尼度敢單（布農語很棒）」。

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他是距離高市議會距離最遠的原住民議員，今天上午仍維持準時好習慣，一早即出現在議場準備，同時也把獵槍帶在身邊，高市警方與議會警衛隊隨即進行了解，與議員討論總質詢須注意事項。

議長康裕成表示，關於議員質詢所使用的道具，議事規則並無明文規範，議長應捍衛議員問政權利，讓其充分發揮問政效果及提高質詢曝光度，喚起民眾對議題的關注，也讓政府了解問題及解決問題！

基於上述理由，康裕成認為可以在兼顧議場安全避免公共危險的狀況下，准許高議員帶獵槍質詢。

康裕成也提到，畢竟獵槍有其危險性，因此在兼顧法令對獵槍的規範及維護議場安全的情況下，昨日與警察局長先行討論，做了相關安全管理，包括應隨身攜帶獵槍執照、應將獵槍包覆好避免恐慌、禁裝底火並在進入議會前接受警察局的檢視後放行、進入議會後 由警察局派員隨行，以確保上述安全規範持續落實！

高市原住民議員高忠德今總質詢將帶著獵槍上陣。（記者王榮祥攝）

高市原住民議員高忠德日前在山區以獵槍捕獲逾百公斤大山豬。（翻攝高忠德臉書）

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