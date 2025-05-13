為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    高市議會首見帶「獵槍」總質詢 康裕成︰捍衛議員問政權利

    高市原住民議員高忠德今總質詢將帶著獵槍上陣。（記者王榮祥攝）

    高市原住民議員高忠德今總質詢將帶著獵槍上陣。（記者王榮祥攝）

    2025/05/13 08:58

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市原住民議員高忠德今天將帶著「獵槍」總質詢，與警察局討論更合宜、安全的獵槍管理機制！這是高市議會定期會首次出現「獵槍」，議長康裕成裁示在4個安全前提下，捍衛議員問政權利。

    高忠德的獵槍屬於自製合法槍枝，日前還曾在桃源山區遭遇130公斤大山豬，以此獵槍擊發2槍後順利捕獲，為部落解決農地隱患，被族人大讚「尼度敢單（布農語很棒）」。

    他是距離高市議會距離最遠的原住民議員，今天上午仍維持準時好習慣，一早即出現在議場準備，同時也把獵槍帶在身邊，高市警方與議會警衛隊隨即進行了解，與議員討論總質詢須注意事項。

    議長康裕成表示，關於議員質詢所使用的道具，議事規則並無明文規範，議長應捍衛議員問政權利，讓其充分發揮問政效果及提高質詢曝光度，喚起民眾對議題的關注，也讓政府了解問題及解決問題！

    基於上述理由，康裕成認為可以在兼顧議場安全避免公共危險的狀況下，准許高議員帶獵槍質詢。

    康裕成也提到，畢竟獵槍有其危險性，因此在兼顧法令對獵槍的規範及維護議場安全的情況下，昨日與警察局長先行討論，做了相關安全管理，包括應隨身攜帶獵槍執照、應將獵槍包覆好避免恐慌、禁裝底火並在進入議會前接受警察局的檢視後放行、進入議會後 由警察局派員隨行，以確保上述安全規範持續落實！

    高市原住民議員高忠德今總質詢將帶著獵槍上陣。（記者王榮祥攝）

    高市原住民議員高忠德今總質詢將帶著獵槍上陣。（記者王榮祥攝）

    高市原住民議員高忠德日前在山區以獵槍捕獲逾百公斤大山豬。（翻攝高忠德臉書）

    高市原住民議員高忠德日前在山區以獵槍捕獲逾百公斤大山豬。（翻攝高忠德臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播